Diên Biên Phu, grande victoire du peuple vietnamien

La Victoire de Diên Biên Phu, dont le 70 e anniversaire est commémoré mardi 7 mai, est vraiment une grande victoire de l’Armée populaire du Vietnam et est connue dans le monde entier, a déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) le premier vice-président de l’Association d’amitié Russie - Vietnam, Piotr Tsvetov.

L'événement est avant tout une leçon très importante dans l’histoire militaire et a montré la force de l’Armée populaire du Vietnam, a souligné le premier vice-président de l’Association d’amitié Russie - Vietnam, Piotr Tsvetov, mettant en avant l’art militaire des dirigeants, à la fois le Général Vo Nguyên Giap et le Président Hô Chi Minh, qui ont développé des tactiques et des stratégies pour combattre les colonialistes français.

La Victoire de Diên Biên Phu a également montré que les Français et les Américains ont sous-estimé la force du peuple vietnamien. Ils ne pouvaient vraiment pas comprendre qu’une fois que le peuple vietnamien s’était levé pour défendre ses objectifs et ses intérêts, il pouvait se battre avec abnégation, courage, volonté et force, pour vaincre même l’ennemi le plus puissant, a-t-il indiqué.

Selon Piotr Tsvetov, du point de vue de l’art militaire, il s’agissait d’une très grande campagne, digne d’être enseignée dans les académies militaires. Les Français ne pensaient pas que les Vietnamiens pourraient faire monter les pièces d’artillerie aussi lourdes vers les hauteurs surplombant la cuvette, qui pilonneront la garnison française.

Durant 55 jours et nuits de lutte acharnée, du 13 mars 1954 au 7 mai 1954, les Vietnamiens anéantirent le camp retranché et capturèrent tout son état-major, une victoire qui "résonna à travers les cinq continents et ébranla le monde".

La Victoire de Diên Biên Phu a forcé les colonialistes français à s’asseoir à la table des négociations pour discuter et signer les Accords de Genève visant à mettre fin à la guerre et à rétablir la paix en Indochine en juillet 1954, mettant fin à la domination coloniale française et annonçant une nouvelle étape pour la révolution en Indochine.

