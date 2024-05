Le Président Hô Chi Minh a jeté les fondements des relations entre le Vietnam et le Brésil

Le Président Hô Chi Minh a jeté les fondements des relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Brésil au début du XX e siècle, lorsqu'il est arrivé à Rio de Janeiro en 1912 lors de son voyage à la recherche de la voie du salut national, a affirmé Ignacio Arruda, président de l'Association d'amitié Brésil - Vietnam.

Ignacio Arruda, qui est également vice-ministre brésilien des Sciences, des Technologies et de l'Innovation, a rappelé dans une interview avec l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) qu'au cours de son voyage, Hô Chi Minh était tombé malade et s'était rendu au port de Rio de Janeiro pour se faire soigner. C'était ainsi qu'il a tissé des liens avec le mouvement syndical de Porto, comme il l'a lui-même rapporté dans un article publié à Moscou dix ans plus tard.

En 1989, le Brésil et le Vietnam ont établi leurs relations diplomatiques. L'ambassade du Brésil à Hanoï a été ouverte en 1994 et le Vietnam a ouvert la sienne à Brasilia en 2000, a-t-il fait remarquer.

Ces 35 dernières années, de nombreux échanges de délégations de haut niveau ont eu lieu, dont la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil en septembre 2023, la visite au Vietnam du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva en 2010.

Arruda a annoncé que le ministère brésilien des Sciences, des Technologies et de l'Innovation enverrait cette année une délégation d'experts au Vietnam pour la mise en œuvre de projets de coopération signés avec son homologue vietnamien.

Il a également ajouté que l'Association d'amitié Brésil - Vietnam collaborerait avec l'ambassade du Vietnam à Brasilia pour organiser diverses activités de célébration des 35 ans des relations diplomatiques entre les deux pays.

Arruda a souligné les contributions notables de l'Association d'amitié Brésil - Vietnam, créée en 2012, dans le renforcement des relations de solidarité, d'amitié et de coopération bilatérale. Cette association a joué un rôle clé dans la présentation de la pensée du grand leader de la révolution vietnamienne, grâce notamment à la publication du livre Hô Chi Minh, la vie et la carrière du leader de la libération nationale du Vietnam du journaliste Pedro de Oliveira, secrétaire général de cette association.

En 2022, l'Association d'amitié Brésil - Vietnam a également collaboré avec l'Union des organisations d'amitié du Vietnam pour publier le "Dictionnaire portugais-vietnamien" destiné à l'enseignement et à l'apprentissage du portugais à l'Université de Hanoï et dans d'autres centres. L'Association soutiendra également des échanges accrus entre clubs de football brésiliens et vietnamiens, a-t-il dit.

Arruda a indiqué que dans les années à venir, l'Association d'amitié augmenterait les échanges de délégations. Le Vietnam et le Brésil favoriseront également la création de chambres de commerce entre les deux pays, avec le soutien de l'ambassadeur vietnamien à Brasilia, Bùi Van Nghi, et de son homologue Marco Farani à Hanoï.

VNA/CVN