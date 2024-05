Le Vietnam et la Malaisie ont intérêt à coopérer dans les nouvelles technologies

Le Vietnam et la Malaisie disposent d’une grande marge de coopération économique dans les domaines nouveaux, a déclaré jeudi 9 mai l’attaché commercial du Vietnam en Malaisie, Lê Phu Cuong, en marge du Forum économique national de la Malaisie 2024.

Les deux pays sont bien placés pour coopérer dans les domaines tels que la transformation numérique, la production de semi-conducteurs, la technologie de l’intelligence artificielle (IA), les véhicules électriques, a indiqué Lê Phu Cuong à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Le Vietnam peut se prévaloir de ses ressources humaines de qualité et la Malaisie possède des avantages dans la fabrication de produits électriques et électroniques et de semi-conducteurs alors qu’elle souffre d’une pénurie de main-d’œuvre. Les deux pays peuvent ainsi tirer parti d’atouts complémentaires pour booster leur coopération.

Si le Vietnam coopère avec la Malaisie dans ces domaines, il pourrait réduire ses coûts de recherche et tirer parti des expériences précieuses dans le processus de développement et de gestion de la Malaisie, a-t-il estimé.

En particulier, avec des infrastructures synchrones et facilement jumelées, les deux pays ont l’opportunité d’ouvrir davantage leurs marchés aux investissements étrangers, a-t-il plaidé.

La Malaisie est actuellement le 2e partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN, le 9e dans le monde, et le 3e marché d’exportation du Vietnam dans l’ASEAN. Le Vietnam est le 3e partenaire commercial de la Malaisie au sein de l’ASEAN.

Le commerce bilatéral a atteint 14,68 milliards d'USD en 2022, en hausse de 17,4% par rapport à 2021. La Malaisie est le 2e investisseur de l’ASEAN au Vietnam, se classant 10e sur 140 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 702 projets valides, d’un capital social total de 13 milliards d'USD.

