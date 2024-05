Les médias cambodgiens soulignent l’importance de la victoire de Diên Biên Phu

Alors que le Vietnam célèbre ces derniers jours le 70 e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu (7 mai 1954), des médias cambodgiens ont publié de nombreux articles et images sur l'événement, saluant la victoire de Diên Biên Phu comme un modèle de solidarité pour la lutte de libération des peuples colonisés à travers le monde et apprécié la valeur et des significations de cette victoire historique pour le peuple vietnamien et les peuples épris de paix du monde entier.

Le 8 mai, dans son article publié en khmer et en anglais, le journal Khmer Times du Cambodge citait Uch Leang, chercheur à l'Académie royale du Cambodge (RAC), affirmant que la victoire de Diên Biên Phu constituait un exemple de solidarité entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge, menant à un triomphe collectif dans la lutte contre le colonialisme français et l’impérialisme américain.

Les universitaires cambodgiens ont loué le rôle de l'alliance Vietnam - Laos - Cambodge dans la lutte et la victoire historique de Diên Biên Phu en 1954. Ainsi, les trois pays ont partagé une vision d'un destin commun, devenant ainsi une force puissante pour promouvoir la solidarité entre les armées et les peuples des trois pays.

En outre, il a noté que les trois pays continuent de maintenir cet esprit à ce jour, en travaillant ensemble pour promouvoir des objectifs et des positions communs sur la scène internationale et dans le cadre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

A cette occasion, l’Agence Kampuchea Press (AKP) - l’Agence de presse nationale du Cambodge - a également publié des articles faisant l’éloge de la victoire de Diên Biên Phu.

Dans un article publié le 7 mai, l'AKP a cité le discours du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh lors de la cérémonie marquant le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu, tenue le même jour dans la province de Diên Biên, au Nord-Ouest du pays. Pham Minh Chinh a souligné que la victoire affirmait la direction sage et ingénieuse du Parti communiste du Vietnam dirigé par le Président Hô Chi Minh, tout en démontrant le progrès et le développement de l'Armée populaire vietnamienne et la force de la solidarité du peuple vietnamien.

Couvrant la grande cérémonie, l'AKP a remarqué qu'il s'agissait d'un événement important pour le Vietnam, attirant l'attention de toutes les couches sociales.

L'agence de presse a également souligné que près de 300 délégués dont des chefs d'État, des représentants de chefs d'État et des délégations internationales, ainsi que des journalistes étrangers, ont participé à l'événement commémorant le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu. Parmi eux, le vice-Premier ministre cambodgien Neth Savoeun, haut représentant du Premier ministre Samdech Thipadei Hun Manet, a conduit une délégation cambodgienne de haut rang à l'événement.

