Le panorama Bataille de Diên Biên Phu, rétrospective du passé héroïque

Bataille de Diên Biên Phu est le premier et unique panorama du Vietnam et une des trois plus grandes peintures circulaires du monde. L’œuvre illustre des temps forts de cette victoire décisive de la résistance contre les colonialistes français.

Fin mars, les splendides fleurs de bauhinie blanches s’épanouissent pleinement et magnifiquement dans la cour du Musée de la Victoire historique de Diên Biên Phu, ville éponyme de la province de Diên Biên (Nord-Ouest). À l’approche de la célébration du 70e anniversaire de cette victoire décisive de la résistance anti-française (1945-1954), les visiteurs y affluent. Nombre d’entre eux attendent avec impatience de pouvoir admirer la peinture circulaire panoramique Bataille de Diên Biên Phu, œuvre emblématique de l’établissement.

Chaque visite de l’œuvre à 360 degrés de grande dimension dure environ 30 minutes. Pour commencer, cet espace artistique spécial est plongé dans l’obscurité. Le silence domine très vite et les cœurs des visiteurs palpitent. Une voix féminine très expressive captive leur attention.

"Le panorama a été réalisé en neuf ans, de 2013 à 2022, par la Compagnie de conservation du patrimoine culturel du Vietnam. Près de 200 jeunes diplômés de l’Université des beaux-arts du Vietnam se sont mobilisés pour concevoir la toile de 20,5 m de haut sur 132 m de long et 42 m de diamètre, d’une superficie totale de 3.225 m². Le dôme représente un ciel paisible", présente-t-elle.

Les artistes y ont peint plus de 4.500 personnages, capturant la majesté de la bataille de Diên Biên Phu en 1954 à partir de milliers de documents collectés dans musées et centres d’archives du Vietnam et de France. "Grâce à ces sources et aux témoins historiques, ce panorama est d’une grande vivacité, constituant un chef-d’œuvre dans l’histoire des beaux-arts vietnamiens", souligne la guide.

Hymne d'une époque

Les informations générales sur l’envergure de la peinture, divisée en quatre scènes historiques, éveillent la curiosité des visiteurs. Sans les faire attendre, en un clic, la première partie de l’œuvre, baptisée "Tout le peuple va au front", s’allume. L’assemblée s’anime. Personne ne retient ses exclamations devant l’échelle inimaginable de la peinture gigantesque, ainsi que les effets de son et de lumière.

D’importants événements d’une période historique héroïque de la nation sont reproduits à l’identique devant les yeux des visiteurs…

Cette première scène retrace le moment où des milliers de personnes se sont engagées dans une grande bataille pour l’indépendance et la liberté de la Patrie. On y voit des centaines de soldats du génie et de jeunes volontaires travailler ensemble pour briser les rochers afin d’ouvrir la route ; des groupes de travailleurs civils, pieds nus, transporter par monts et par vaux des fournitures au front ; des convois de bicyclettes chargées de sacs de riz, avançant vers le front tels une équipe de chevaux de fer courageux ; des canons de plusieurs tonnes tirés par des soldats d’artillerie, lourdes cordes à l’épaule, gravissant des montagnes escarpées et franchissant des abîmes profonds pour atteindre le champ de bataille. Ces énormes difficultés n’arrivent pas à bout du courage de l’armée et de la population vietnamiennes ayant une volonté infaillible.

La deuxième partie de l’œuvre, "Le prélude épique", illustre la bataille culminante au Centre de résistance de Him Lam (Béatrice) le 13 mars 1954. La scène montre la détermination de l’Armée populaire vietnamienne à triompher dès le premier combat qui ouvre la bataille de Diên Biên Phu. Après avoir détruit ce Centre de résistance principal, l’armée de libération s’est avancée pour attaquer les bases de Dôc Lâp (Gabrielle) et Ban Kéo (Anne-Marie), puis est entrée dans la subdivision centrale de Muong Thanh pour envahir les collines à l’est, y compris la base A1 (Éliane 2). Grâce à la peinture, les spectateurs ont l’occasion de goûter à cette atmosphère héroïque d’un autre temps au cours duquel les générations passées ont tout sacrifié pour la paix d’aujourd’hui.

La troisième scène, "La confrontation historique", impressionne les visiteurs par la seconde vague d’attaques du Viêt Minh (Front pour l’indépendance du Vietnam) sur Éliane 2. Dans la nuit du 6 mai 1954, une imposante colonne de fumée épaisse et noire, accompagnée d’étincelles éblouissantes, rougeoyait dans le ciel. Bruit fracassant d’un bloc explosif de près de 1.000 kg que l’armée vietnamienne avait utilisé pour faire sauter la position A1.

Chant de victoire

La dernière partie, "La victoire", est animée par la musique et les paroles joyeuses de la chanson Giai phóng Diên Biên (Libération de Diên Biên) de feu le compositeur Dô Nhuân. Cette scène retrace le moment historique du 7 mai 1954 à 17h30, lorsque le drapeau "Déterminé à combattre, déterminé à gagner" de l’Armée populaire vietnamienne s’est levé sur le toit du tunnel de commandement du général français de Castries. Après 56 jours et nuits de combat quasi ininterrompus, le camp retranché de Diên Biên Phu est tombé aux mains du Viêt Minh. La victoire totale de cette grande bataille a alors mis fin aux neuf ans de résistance anti-française du peuple vietnamien.

Le cœur des spectateurs éclate de joie, ayant l’impression d’être témoins de ce moment historique. Certains d’entre eux sont émus aux larmes par le sacrifice des générations précédentes pour l’avenir du pays.

Enfin, toutes les lumières sont allumées. Les visiteurs se rapprochent de la précieuse peinture pour en admirer plus nettement les détails. Lê Huu Duyên, domicilié dans le district de Vinh Tuong, province de Vinh Phúc (Nord), se tient à la balustrade et avance lentement. Âgé de 86 ans, il s’efforce d’observer attentivement l’intégralité du panorama.

Ancien pilote de l’Armée populaire du Vietnam pendant la guerre anti-américaine (1954-1975) puis enseignant une fois la paix rétablie, il ne cache pas sa grande émotion à la contemplation de cette œuvre : "Mon cœur est touché devant le sacrifice de nos ancêtres, nous permettant d’avoir une vie heureuse d’aujourd’hui. Je veux exprimer ma reconnaissance envers les héros morts pour la Patrie". Et puis sa voix s’étrangle : "Mon père s’est également sacrifié à Diên Biên Phu. Ses frères d’armes et lui reposent aujourd’hui dans le cimetière de la colline A1". Le silence se fait. L’ancien combattant regarde au loin comme pour mieux retenir ses larmes.

Pour Vu Ngoc Hung, enseignant à l’École-Internat réservée aux élèves des minorités ethniques de la province de Son La (Nord), l’œuvre ressuscite un moment historique pour le pays, au cours duquel les ancêtres ont lutté sans relâche contre la colonisation française. Il a pris beaucoup de photos de la peinture pour enrichir ses cours. "Je voudrais enseigner à mes élèves la tradition révolutionnaire de notre pays", explique-t-il.

"La peinture panoramique constitue le point d’orgue de notre musée qui attire, depuis son inauguration, de plus en plus de jeunes. Grâce à cette œuvre, ceux-ci peuvent se figurer plus nettement ce grand événement historique datant d’il y a 70 ans", souligne Vu Thi Tuyêt Nga, directrice du musée. Et d’ajouter que ce dernier accueille souvent des groupes d’élèves des écoles de Diên Biên et d’autres provinces avoisinantes comme Son La et Lai Châu.

"Le panorama offre aux élèves une expérience d’apprentissage pratique qui leur permet d’en apprendre davantage sur l’histoire de la nation de manière interactive et ludique. Grâce au langage artistique, les jeunes peuvent mémoriser facilement des connaissances historiques", conclut-elle.

Texte : Vân Anh/CVN

Photos : Vân Anh - Bùi Phuong/CVN