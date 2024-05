Les médias lao louent la Victoire de Diên Biên Phu à l’occasion de son 70e anniversaire

L'éditorial du journal Pasaxon publié le 7 mai intitulé Signification historique de la Victoire de Diên Biên Phu a souligné que cette victoire avait affirmé la solidarité entre les trois pays du Laos, du Vietnam et du Cambodge dans la lutte contre les ennemis communs.

L'éditorial a souligné que la Victoire de Diên Biên Phu était la victoire la plus célèbre de l'histoire de la lutte héroïque du peuple vietnamien contre les envahisseurs étrangers, enregistrée dans l'histoire du peuple vietnamien et dans l'histoire mondiale du XXe siècle.

Selon l’éditorial, la Victoire de Diên Biên Phu n'était pas seulement une victoire pour le peuple vietnamien mais aussi une victoire pour les peuples du Laos et du Cambodge qui se sont alliés pour lutter contre un ennemi commun afin de libérer la nation.

En conclusion de l'éditorial, le porte-parole du Parti révolutionnaire populaire lao a souligné une fois de plus que la Victoire de Diên Biên Phu revêtait la signification la plus importante dans l'alliance particulière de solidarité et de combat entre le Laos et le Vietnam pour vaincre l'ennemi commun.

En première page du journal Pathet Lao du 7 mai, on pouvait lire le titre La Victoire de Dien Bien Phu est une ligne directrice pour la libération et la naissance du Laos.

L'article a indiqué que la Victoire de Diên Biên Phu était la victoire la plus brillante de l'histoire de la lutte héroïque du peuple vietnamien contre les envahisseurs étrangers. La victoire était un exemple brillant pour les pays colonisés dans leur lutte pour la libération nationale.

L'article a également souligné quatre leçons précieuses de la Victoire de Diên Biên Phu pour promouvoir le mouvement de libération nationale et l'établissement de la République démocratique populaire lao à cette époque.

Également en première page du journal Pathet Lao du 6 mai, il y avait un article intitulé Ensemble, maintenir la tradition d'unir l'alliance de combat Laos-Vietnam dans la mission de développement national

L'article a souligné les leçons historiques sur l’amitié traditionnelle et la solidarité entre les peuples des trois pays d'Indochine, en particulier l'alliance de combat Vietnam - Laos depuis la campagne de Diên Biên Phu jusqu'à aujourd'hui.

En outre, les chaînes de télévision et radios du Laos ont également consacré beaucoup de temps à publier de nombreuses nouvelles et articles liés à des activités significatives célébrant le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu.

VNA/CVN