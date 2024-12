Découvrez le charme d'un voyage ferroviaire royal à bord de La Reine de Dà Lat

Photo : CTV/CVN

Inspirées de l'architecture du Palais de la reine Nam Phuong, les voitures du train sont conçues de manière luxueuse et sophistiquée, combinant le style indochinois et le style français, apportant à la fois la beauté du classicisme asiatique et les traits romantiques et poétiques de Dà Lat.

Les 72 sièges, répartis de part et d'autre des voitures, offrent une vue panoramique sur les paysages environnants. Des compartiments VIP privatifs, pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes, sont également disponibles pour les familles ou les groupes qui souhaitent avoir leur propre espace.

Photo : CTV/CVN

Les passagers sont invités à savourer un délicieux thé tout en profitant de performances musicales en direct.

Le prix d’un billet aller varie de 80.000 à 170.000 dôngs. À l’occasion de cette inauguration, la Vietnam Railways Corporation applique une réduction de 15 à 40% pour les billets aller-retour.

VNA/CVN