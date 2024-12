Hô Chi Minh-Ville

La ligne de métro Bên Thành - Suôi Tiên contribue à promouvoir le tourisme urbain

La ligne de métro 1 (Bên Thanh - Suôi Tiên), entrée en service le 22 décembre, marque une étape importante dans le développement du transport urbain à Hô Chi Minh-Ville. Elle constitue également un atout majeur pour le tourisme, en facilitant l'accès aux sites culturels, historiques et de divertissement, et en soutenant le tourisme vert et durable.

Photo : VNA/CVN

Avec une longueur de 19,7 km et 14 stations, la ligne de métro 1 contribue non seulement à réduire la surcharge du trafic, mais offre aussi de nouvelles opportunités pour explorer Hô Chi Minh-Ville de manière pratique et respectueuse de l’environnement. Cette ligne relie les zones centrales et orientales de la ville, facilitant l'accès des visiteurs aux principales attractions.

Départ de la gare de Bên Thành

Située en plein centre-ville, la gare de Bên Thành est une porte d'entrée idéale pour les touristes souhaitant explorer les ouvrages d’architecture uniques et les symboles de la ville, tels que le marché traditionnel Bên Thành, le Théâtre municipal, le siège du Conseil populaire et du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, la rue piétonne Nguyên Huê, le musée des Beaux-Arts...

Photo : Tân Dat/CVN

C'est un endroit idéal où les visiteurs peuvent ressentir la vie animée de Hô Chi Minh-Ville et découvrir des plats locaux uniques, tout en faisant du shopping au marché traditionnel Bên Thành et dans d'autres centres commerciaux animés, ou savourer simplement une tasse de café dans l’atmosphère très animée et caractéristique de Saigon.

Le musée Tôn Duc Thang

Depuis la station de métro Ba Son, les touristes peuvent aisément visiter le musée Tôn Duc Thang, une destination d’une grande valeur historique et symbolique. Inauguré à l'occasion du centenaire du président Tôn Duc Thang (20 août 1888 - 20 août 1988), le musée a récemment été rénové avec l’agrandissement de ses espaces de stockage et l’aménagement d’une exposition spéciale consacrée à l’ancien président.

Photo : VNA/CVN

Ce projet vise à transmettre et à préserver la tradition en honorant les immenses contributions de l’ex-président Tôn Duc Thang à la lutte pour l’indépendance du peuple vietnamien et pour la paix mondiale.

Zone touristique de Van Thanh

Depuis la station de métro Van Thanh, les touristes peuvent aisément accéder à la zone touristique de Van Thanh, un véritable havre de verdure au cœur de Hô Chi Minh-Ville. Cette zone, conçue comme une "oasis verte" au centre de la ville, se distingue par sa vaste pelouse, un grand lac et un jardin arboré d'arbres centenaires procurant une ombre apaisante. L’ensemble crée une atmosphère propice à la détente dans la nature.

La zone touristique de Van Thanh est également réputée pour son buffet riche et varié, mettant en valeur de nombreux plats traditionnels vietnamiens. Ce service culinaire attire particulièrement les familles et les groupes d’amis, notamment pendant les week-ends.

Photo : Tân Dat/CVN

Le gratte-ciel Landmark 81

Depuis la station de métro Tân Cang, les visiteurs peuvent facilement rejoindre le Landmark 81, un bâtiment emblématique incarnant la modernité et le dynamisme de Hô Chi Minh-Ville dans la nouvelle ère.

En plus de son luxe et de son raffinement, le Landmark 81 attire un grand nombre de visiteurs en quête de divertissement et de détente, grâce à ses services utilitaires modernes et uniques. Parmi les attractions phares, l'observatoire Landmark 81 Skyview, situé aux trois derniers étages du bâtiment, offre une vue panoramique spectaculaire sur Hô Chi Minh-Ville depuis le pont Sky Touch, perché à près de 400 m d'altitude. Les visiteurs peuvent également se lancer dans des activités comme le parachutisme en réalité virtuelle !

Photo: Tân Dat/CVN

Thao Diên – Musée Quang Sang

Depuis la station de métro Thao Diên, les visiteurs peuvent facilement accéder au quartier éponyme, connu pour son style de vie moderne et cosmopolite. Ce quartier est un point de connexion privilégié pour les résidents et les touristes désireux de découvrir des cafés charmants, une gastronomie internationale variée, des galeries d'art et des espaces de vie verdoyants et paisibles.

Parmi les attractions incontournables, le musée Quang Sang se distingue comme un lieu fascinant. Ce musée privé abrite une collection d'objets historiques et artistiques uniques, offrant une expérience enrichissante aux passionnés de culture et d’histoire souhaitant approfondir leur connaissance de la région de Saigon - Gia Dinh.

Temple commémoratif Bên Noc

Situé dans le quartier de Long Binh, à environ 4 à 5 km de la station de métro du parc high-tech de Hô Chi Minh-Ville, le temple commémoratif Bên Noc a été construit et inauguré en 2009 par le Comité populaire de la ville de Thu Duc. Ce site a pour vocation d’exprimer le respect et la gratitude envers le Président Hô Chi Minh, ainsi que les générations de pères fondateurs et de martyrs héroïques ayant sacrifié leur vie pour la cause révolutionnaire, la libération du pays et la réunification nationale.

Ce temple est une destination emblématique de la ville de Thu Duc. Il commémore les sacrifices de plus de 700 compatriotes et révolutionnaires tombés lors de la résistance à Bôt Dây Thep dans les années 1946-1947.

Photo : Tân Dat/CVN

Zone touristique et culturelle de Suôi Tiên

La zone touristique et culturelle de Suôi Tiên est un centre de divertissement unique, mêlant harmonieusement des valeurs traditionnelles et modernes. Elle est réputée pour ses œuvres culturelles, historiques et spirituelles, tout en se développant constamment avec de nouvelles installations axées sur les tendances du tourisme vert et expérientiel.

En visitant Suôi Tiên, les touristes peuvent découvrir une grande variété de nouveaux projets culturels et participer à des activités touristiques captivantes. Grâce à la proximité de la station de métro de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, les visiteurs peuvent facilement rejoindre Suôi Tiên et profiter d’une journée entière dédiée au plaisir et à la détente.

Photo: Tân Dat/CVN

Parc d'histoire culturelle ethnique - Pagode Buu Long

Le Temple commémoratif des rois Hùng et celui de Nguyên Huu Canh (1650-1700), un mandarin militaire de la dynastie des Nguyên, figurent parmi les ouvrages culturels et historiques remarquables de la ville de Thu Duc. Ces deux sites, situés dans le Parc national d'histoire et de culture, sont des étapes incontournables pour explorer la région du Sud. Grâce à la ligne de métro 1, les visiteurs peuvent facilement accéder à ces monuments emblématiques.

Au Temple commémoratif des rois Hùng, les visiteurs peuvent découvrir des œuvres d’une grande valeur culturelle, historique et spirituelle, caractérisées par une architecture unique qui combine harmonieusement la richesse de la culture nationale et un souffle de modernité. Ce lieu sacré invite les Vietnamiens à se reconnecter avec leurs racines. À proximité se trouve le temple dédié au marquis Nguyên Huu Canh, célèbre général ayant joué un rôle essentiel dans la construction et la défense le Sud. C’est lui qui a jeté les bases de la formation de Saigon - Gia Dinh.

Photo: NET/CVN

Depuis la gare de Long Binh, les visiteurs peuvent également rejoindre facilement la pagode Buu Long, reconnue par le magazine américain National Geographic comme l'une des dix œuvres bouddhistes les plus belle du monde. Ce lieu impressionne par son architecture bouddhiste singulière, qui marie harmonieusement l’architecture traditionnelle bouddhiste et les éléments culturels vietnamiens.

Selon un représentant du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, la mise en service de la ligne de métro Bên Thành - Suôi Tiên constitue un levier important pour le développement de l'industrie touristique locale. Offrant un moyen de transport pratique, cette ligne permet aux visiteurs d’accéder aisément aux sites culturels, historiques et de divertissement, garantissant ainsi une expérience complète tant pour les habitants que pour les touristes nationaux et internationaux. Par ailleurs, le recours au métro contribue à réduire les émissions de gaz, à protéger l’environnement et à encourager l’usage des transports en commun.

Tân Dat/CVN