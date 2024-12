La baie de Ha Long ne figure pas sur la liste des 56 sites du patrimoine mondial en péril

La baie de Ha Long ne figure pas sur la liste des 56 sites du patrimoine mondial en péril, a annoncé le 24 décembre le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère, l'UNESCO enverront une équipe d'experts au Vietnam pour renforcer les mesures de protection de la baie de Ha Long. Il s'agit de l'un des contenus que la délégation vietnamienne participant à la 46e session du Comité du patrimoine mondial du 21 au 31 juillet 2024 a convenus avec le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS).

Lors de sa 46e session en 2024, le Comité du patrimoine mondial a examiné les rapports sur l'état de conservation de 123 patrimoines mondiaux, dont 56 en péril. Jusqu’à présent, le Vietnam n’a aucun site à inscrire dans cette liste.

Lors de sa 46e session, le Comité du patrimoine mondial a donné huit recommandations sur la conservation du site baie de Ha Long - archipel de Cat Bà.

Dans les quatre premières, l'UNESCO a déclaré avoir examiné et approuvé le rapport du Vietnam sur le site baie de Ha Long – archipel de Cat Bà, y compris le rapport sur l'état de conservation et l'établissement d'un mécanisme de coordination efficace entre la province de Quang Ninh et la ville de Hai Phong pour assurer une gestion globale du patrimoine.

Photo : VNA/CVN

Pour la 5e recommandation, l'UNESCO a indiqué qu’il fallait évaluer les impacts des projets dans les zones de protection du patrimoine sur la valeur universelle exceptionnelle du patrimoine.

Pour la 6e, l'UNESCO a apprécié Quang Ninh pour ses actions en faveur de la qualité de l'air, de l'eau et de la gestion des déchets.

Pour la 7e, l'UNESCO a demandé au Vietnam de soumettre au Centre du patrimoine mondial d'une carte détaillée du site baie de Ha Long - archipel de Cat Bà, après l’ajout de l’archipel de Cat Bà au site du patrimoine mondial de la baie de Ha Long.

La 8e consistait en une mission de l'UNESCO au Vietnam pour évaluer globalement l'état de conservation du patrimoine.

Le directeur du Centre du patrimoine mondial, Lazare Eloundou Assomo, a affirmé que l’UNESCO continuerait à soutenir le Vietnam dans la promotion des dossiers patrimoniaux que le pays proposerait dans l’avenir.

VNA/CVN