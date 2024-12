Thua Thiên Huê accueille l'Année nationale du tourisme 2025

Photo : VNA/CVN

L’Année nationale du tourisme Huê 2025, combinée au Festival Huê 2025, est un événement culturel, économique, social et touristique de portée nationale et internationale.

Cet événement coïncide avec la célébration du 50ᵉ anniversaire de la libération de Thừa Thiên Huế (26 mars 1975 - 26 mars 2025) ainsi qu’avec d’autres grandes commémorations nationales.

Il vise également à mettre en lumière et promouvoir les richesses culturelles, patrimoniales et touristiques du Vietnam en général, et de la ville de Huê en particulier, auprès des visiteurs nationaux et internationaux.

L’objectif est de créer une avancée majeure dans le développement touristique, contribuant ainsi à l’essor économique et social de la province.

Huê a besoin de nouveaux produits

En 2025, Huê deviendra une ville relevant directement du gouvernement central, tout en étant l’hôte de l’Année nationale du tourisme 2025 sous le thème "Huê, ancienne capitale, nouvelles opportunités".

Cet événement constitue un levier essentiel pour accélérer le développement du tourisme vietnamien, en particulier celui de Thua Thiên Huê, et pour stimuler l’économie locale dans le cadre des objectifs nationaux pour ce secteur.

Un des défis majeurs pour le tourisme à Huê est la faible durée moyenne de séjour des visiteurs. Actuellement, les touristes individuels en famille, réservant eux-mêmes leur hébergement, séjournent en moyenne plus de deux jours, tandis que les touristes voyageant en groupe organisé par des agences restent en moyenne 1,7 jour.

Plusieurs facteurs expliquent cette situation. D’une part, le nombre d’établissements d’hébergement et de chambres disponibles à Thua Thiên Huê est bien inférieur à celui de Dà Nang ou Hôi An, ce qui limite la capacité d’accueil pour les séjours de longue durée. D’autre part, le nombre et la fréquence des vols à destination de Huế restent faibles, notamment avec un manque flagrant de vols directs en provenance de l’étranger. De plus, à Huê, les services de shopping et de divertissement ne se sont pas encore développés à grande échelle. Autrement dit, les touristes n'ont pas encore suffisamment de raisons de prolonger leur séjour à Huê. Les entreprises de voyages estiment que pour inciter les visiteurs à rester plus longtemps, il est nécessaire d'ajouter des activités uniques qui incarnent l'essence de Huê, tout en développant des services de divertissement, de restauration et d'animations nocturnes.

Photo : VNA/CVN

M. Pham Hà, président et directeur général de Lux Group, propose des solutions pour retenir les touristes plus longtemps : "Huê est déjà une destination culturelle et gastronomique emblématique. Les visiteurs souhaitent souvent approfondir leur découverte de ces richesses. Des activités telles que l'exploration de la cuisine de Huế, allant des recettes traditionnelles aux créations contemporaines, la visite nocturne des sites patrimoniaux comme les tombeaux impériaux et la Cité impériale (Đại Nội), ou encore la découverte des arts de la cour et les animations nocturnes, constituent des solutions efficaces". Et d’ajouter que "la gastronomie de Huê est un véritable trésor, regroupant trois grandes traditions : cuisine impériale, cuisine végétarienne et cuisine populaire. Chaque tradition compte des centaines de plats variés en termes d'ingrédients, de préparation et de dégustation. Ce potentiel culinaire est un atout que le secteur du tourisme de Huê, ainsi que les entreprises de restauration et de voyages, doivent exploiter pour améliorer l’expérience des visiteurs et prolonger leur séjour".

Un nouveau rendez-vous culinaire à Huê

Faisant partie de la chaîne de restaurants Vị Việt Nam, le restaurant Vị Huế a récemment ouvert ses portes.

Les visiteurs y savoureront non seulement des plats typiques de Huê, mais également une expérience immersive qui relie la gastronomie à l’histoire, l’art et la nature de la cité impériale.

Non seulement ce restaurant contribue à renforcer la réputation de Huê, mais il représente également un lieu de rencontre culinaire associant expérience culturelle et développement durable.

Photo : PM/CVN

En fait, le tourisme durable est aujourd'hui une tendance incontournable, les voyageurs du monde entier recherchant des expériences culturelles profondes, respectueuses de l'environnement et bénéfiques pour les communautés locales. Cette tendance devrait orienter les activités de l'Année nationale du tourisme Huê 2025 et des années à venir, en particulier lorsque Huê est une destination prisée par les touristes européens, un public amateur d’histoire et de culture.

"Nous pensons que le restaurant Vị Huế n’est pas seulement un lieu de restauration, mais aussi un espace où les clients se connectent à la destination et à la communauté locale. Nous avons intégré ce restaurant dans notre offre touristique, car il célèbre les traditions culinaires de Huê tout en adoptant des pratiques durables. Grâce à l’art, à la gastronomie et à la culture, les visiteurs vivront des expériences mémorables à Huê", a déclaré M. Phạm Hà.

Situé au cœur de Huê, à l'adresse 61, rue Võ Thị Sáu, le restaurant Vị Huế peut accueillir jusqu'à 250 convives dans un espace raffiné, élégant et verdoyant. Avec une superficie de 400 m² et une architecture à deux étages imprégnée de l’identité culturelle de Huê, Vị Huế propose une expérience de fine dining, mêlant la gastronomie impériale et les spécialités locales revisitées avec finesse.

Premier restaurant écoresponsable et durable à Huê

Vị Huế se positionne comme le premier restaurant "vert" à Huê répondant aux normes de l’Association vietnamienne du tourisme vert. Il applique des pratiques durables, notamment : utilisation d’ingrédients biologiques et frais provenant de fournisseurs locaux, politique "zéro déchet", réduisant au maximum les déchets plastiques et alimentaires, consommation durable grâce à des processus de préparation économes en énergie et respectueux de l’environnement.

Photo : PM/CVN

Pour être certifié par l’Association vietnamienne du tourisme vert, les restaurants doivent respecter des critères stricts liés à la protection de l’environnement et à la réduction des déchets, tels que : l’utilisation de sources d’énergie renouvelables et d’équipements économes en énergie, l’économie d’eau et le traitement approprié des eaux usées, le tri des déchets à la source et l’élimination des plastiques à usage unique.

Le restaurant adopte des produits respectueux de l’environnement, privilégie les ingrédients biologiques et sans produits chimiques, et utilise des emballages et ustensiles biodégradables ou recyclables. Il respecte également les normes mondiales de l'hygiène alimentaire et de certifications écologiques.

En outre, le restaurant collabore avec des fournisseurs engagés dans la préservation de l’environnement et soutient l’économie locale. Par exemple, 90% des ingrédients proviennent d’agriculteurs et d’artisans locaux, renforçant ainsi le lien avec la communauté de Huê.

Avec cette orientation, Vị Huế aspire à obtenir la prestigieuse Étoile Verte MICHELIN, une distinction qui récompense les efforts des restaurants pionniers en matière de gastronomie durable et écoresponsable à travers le monde.

Menu Bát Trân, une quintessence de la gastronomie impériale et locale

Conçu dans un style architectural mêlant l’esthétique locale de Huê et des éléments contemporains, le restaurant Vị Huế propose différents espaces uniques : une salle à manger principale élégante, des salons VIP luxueux pour des rencontres privées, un espace extérieur verdoyant et rafraîchissant, ainsi que des coins d’exposition artistique originaux.

Đặng Trung Dũng, cofondateur de la marque Vị Việt Nam, partage que Vị Huế est une toile culinaire harmonieuse, mêlant la quintessence des traditions et le style moderne, où chaque plat raconte une histoire de culture, d’histoire et de personnes de la terre de Huê. "Nous nous engageons à offrir une expérience gastronomique haut de gamme tout en promouvant un développement durable et en préservant les valeurs culinaires de l’ancienne capitale", se déclare-t-il.

Chaque plat de Vị Huế est soigneusement élaboré, reflétant une histoire patrimoniale riche propre à chaque région. La fusion entre tradition et modernité, entre saveurs et émotions, a forgé l’identité unique de cette marque.

Chaque espace du restaurant Vị Huế est conçu pour offrir des expériences variées aux clients : un espace privé pour des réunions ou des banquets haut de gamme, une zone extérieure idéale pour des soirées romantiques à la lumière tamisée, entourées par la verdure, un espace artistique présentant des œuvres imprégnées de la culture distinctive de Huê.

L’ensemble de l’architecture célèbre l’esthétique impériale de Huế, tout en s’intégrant harmonieusement avec la nature environnante, offrant aux visiteurs une sensation de détente et de proximité.

Le restaurant Vị Huế se distingue par son menu Bát Trân, composé de mets servis autrefois dans les palais impériaux, tels que le nem công, le chả phượng, le nid d’hirondelle (yến sào), ou encore les plats raffinés des repas impériaux. En parallèle, le restaurant sublime la cuisine locale avec des spécialités comme le bún bò Huế, le riz au lotus (cơm sen), ou encore le bánh khoái, tout en innovant avec des créations culinaires artistiques, élégantes et savoureuses.

Tous les plats sont préparés par une équipe de chefs professionnels, suivant un processus gastronomique digne des standards de la fine dining, afin d’offrir une expérience culinaire unique et prestigieuse.

À noter que l'Année nationale du tourisme 2025 proposera de nombreuses activités et événements organisés autour de quatre grands axes thématiques : Festival du printemps (thème : Printemps de l’ancienne capitale), Festival de l’été (La citadelle illuminée), Festival de l’automne (Huê en automne) et Festival de l’hiver (L’hiver à Huê). L’ouverture officielle de l’Année nationale du tourisme Huê 2025 aura lieu en mars 2025, tandis que la cérémonie de clôture se tiendra fin décembre 2025. Selon Nguyên Thanh Binh, vice-président du Comité populaire de la province de Thua Thiên Huê, tout au long de cette année, environ 160 événements à l’échelle nationale et provinciale seront organisés, avec la participation et le soutien de nombreuses provinces et villes.

La province de Thua Thiên Huê sera responsable de la mise en œuvre de 45 programmes, événements, festivals et activités exceptionnels, ayant une portée interprovinciale, nationale et internationale. Des événements phares seront spécialement conçus pour marquer les esprits, générer un impact significatif et établir des connexions favorisant le développement du tourisme intérieur, tout en renforçant la promotion du tourisme vietnamien à l’étranger, avec un accent particulier sur la destination de Huê.

Phuong Mai/CVN