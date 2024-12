Le Vietnam vise 22 à 23 millions de touristes internationaux en 2025

Photo : Thanh Tùng/VNA/CVN

L’industrie du tourisme s’est redressée positivement cette année après la pandémie. Au cours des 11 derniers mois, le Vietnam a attiré près de 16 millions de touristes étrangers, ce qui représente une augmentation de 41% par rapport à l’année précédente, et les experts estiment que l’industrie du tourisme atteindra l’objectif révisé fixé de 17 à 18 millions d’arrivées internationales cette année.

Les touristes en provenance d’Asie ont représenté près de 80% du total des arrivées internationales au Vietnam, avec plus de 12,6 millions. Les plus grands marchés touristiques internationaux sont la République de Corée, la Chine, Taïwan (Chine), le Japon, les États-Unis, l’Inde, la Malaisie, le Cambodge, l’Australie et la Thaïlande.

La République de Corée en est le plus grand pourvoyeur de touristes, avec 4,13 millions, soit une augmentation de 128,3% par rapport à la même période l’année dernière. Elle est suivie par la Chine, avec 3,3 millions de touristes, soit un bond de 222%. Sur le marché européen, le Royaume-Uni est la plus grande source de visiteurs, avec plus de 279.000, suivi par la France, l’Allemagne et la Russie.

Pour atteindre l’objectif fixé pour 2025, l’industrie du tourisme concentrera ses ressources sur les marchés potentiels et de haute qualité tels que la Chine, la République de Corée, le Japon, l’Asie du Sud-Est, l’Amérique du Nord, l’Inde et le Moyen-Orient, a déclaré Hà Van Siêu, directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam.

L’industrie du tourisme sélectionnera les marchés internationaux en fonction de critères tels que les marchés d’entrée sans visa, les marchés avec des connexions aériennes pratiques et les marchés à fort potentiel, à forte capacité de croissance et à forte qualité, a-t-il ajouté.

Selon le plan pour 2025, elle organisera des programmes pour promouvoir le tourisme et connecter les entreprises des marchés sinophones, de la République de Corée, du Japon, de l’Asie du Sud-Est (Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Singapour), de l’Europe (Europe occidentale, Europe centrale et orientale, Europe du Nord), de l’Australie, de l’Amérique du Nord, de l’Inde et du Moyen-Orient.

Nécessité d'une reconnexion renforcée au marché

En 2025, il y aura notamment une Semaine du tourisme culturel vietnamien en Europe. En outre, le pavillon du Vietnam à l’EXPO 2025 d’Osaka dans le Kansai au Japon d’avril à octobre 2025 sera une occasion importante de promouvoir la culture et le tourisme vietnamiens.

L’industrie du tourisme du Vietnam prévoit de participer à plusieurs grands salons du monde, notamment : ITB Berlin, IMEX Frankfurt (Allemagne), WTM London (Royaume-Uni), FITUR (Espagne), IFTM Top Resa (France), MITT (Russie), MATKA (Finlande), ITB China (Chine), TITF (Taïwan, Chine), SITF (République de Corée), Tourism EXPO Japan (Japon), TRAVEX, ITB Singapore, AIME (Australie), IMEX America/Seatrade Cruise Global Miami (États-Unis), SATTE/OTM (Inde) et Arabian Travel Market (Dubaï).

Selon Nguyên Trung Khanh, directeur général de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, la promotion est toujours un objectif clé de l’industrie, en particulier après la pandémie, qui nécessite une reconnexion accrue au marché, le développement de nouveaux produits et l’attraction de touristes récurrents.

À l’avenir, la promotion du tourisme sélectionnera à la fois les marchés sources adaptés aux différentes destinations nationales et développera des produits nationaux qui répondent aux besoins des touristes internationaux, créant ainsi une offre pour stimuler la demande, a-t-il déclaré.

VNA/CVN