Quang Nam accueille un record de 8 millions de touristes en 2024

La province de Quang Nam (Centre) a atteint de nouveaux sommets touristiques en 2024, accueillant plus de 8 millions de visiteurs et générant plus de 30.820 milliards de dôngs (1,3 milliard d'USD) de revenus.

Le Département de la culture, des sports et du tourisme de Quang Nam a annoncé récemment les réalisations touristiques de la province pour 2024, soulignant la croissance du nombre de visiteurs et des revenus.

Quang Nam a enregistré plus de 8 millions de visiteurs, soit une augmentation de 14% par rapport à 2023 et dépasse de 6% son objectif de 2024.

Ce total comprend 5,5 millions de visiteurs internationaux et plus de 2,5 millions de touristes nationaux.

Les revenus touristiques de la province ont été impressionnants, avec 30.820 milliards de dongs (1,3 milliard de dollars).

Les principaux marchés internationaux de Quang Nam comprennent la République de Corée, l’Australie, le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, l’Allemagne, la Malaisie et la Chine.

Quang Nam a reçu de nombreux prix et distinctions internationaux en 2024. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a été récompensé en tant que «Première agence de gestion du tourisme local d’Asie» lors des World Travel Awards. La province a également remporté le titre de «Destination intérieure la plus attrayante et la plus impressionnante de 2024», reconnu par le magazine Travellive.

Hoi An, un pôle touristique majeur, a célébré sa cinquième année consécutive en tant que «première destination culturelle d’Asie». De plus, elle a été nommée l’une des sept destinations les plus tendances au monde par Tripadvisor en 2024.

Le village maraîcher de Trà Quê, à Hôi An, a été reconnu par l’Organisation mondiale du tourisme comme l’un des «meilleurs villages touristiques» en 2024, ce qui en fait la seule destination vietnamienne à recevoir cet honneur.

Les touristes internationaux en visite à Trà Quê ont exprimé leur enthousiasme pour ses pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et son importance culturelle.

Les entreprises touristiques locales ont également remporté de nombreux prix internationaux, soulignant le statut de Quang Nam en tant que destination touristique de premier plan.

Nguyên Thanh Hông, directeur du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, a exprimé son optimisme quant à la reprise et à la croissance du tourisme dans la province après la pandémie de Covid-19.

Les réussites de cette année sont un tremplin pour un avenir encore plus prometteur. Quang Nam est sur la bonne voie pour attirer un nombre croissant de visiteurs nationaux et internationaux », a-t-il déclaré.

CPV/VNA/CVN