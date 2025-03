Mars 2025, le mois marqué par des décisions cruciales

Le 1 er mars 2025 peut être considéré comme un jour marquant, ouvrant une étape importante, lorsque le nouvel appareil des ministères, des agences au niveau ministériel et des agences gouvernementales est entré en service après une période de réorganisation et de rationalisation urgentes.

En outre, une série de politiques nationales ont été prises rapidement et de manière décisive, concrète et pratique, démontrant un engagement fort envers un nouvel appareil raffiné, compact, fort, efficient, effectif et efficace.

Photo : VNA/CVN

L’ensemble du système politique continue à promouvoir l’esprit de solidarité et d’union dans l’élan de la nouvelle ère pour réaliser l’aspiration à construire un Vietnam prospère.

L'appareil des agences du Parti et les nouvelles agences administratives des localités à travers le pays sont également officiellement entrés en fonction.

Lors de la réunion périodique du gouvernement de février, tenue le matin du 5 mars 2025, le Premier ministre a également ordonné la préparation des dispositions relatives aux fusions de certaines unités administratives des localités conformément à la dernière directive du Politburo.

Récemment, après avoir examiné le rapport du gouvernement sur les capacités d’équilibre financier pendant et après la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique lors de la réunion du Politburo du 28 février évaluant les premiers résultats de la mise en œuvre de la résolution N°18 du Comité central du Parti, le Politburo a décidé d'exempter tous les frais de scolarité pour les élèves de la maternelle au lycée dans le système scolaire public à l’échelle nationale à partir du début de l’année scolaire 2025-2026.

De nombreux dirigeants, enseignants et parents à travers le pays ont exprimé leur joie et affirmé qu'il s'agissait d'une décision répondant aux aspirations du peuple, ayant une signification sociale et une forte influence, conforme à la tendance générale des pays développés.

Cette décision non seulement réduit le fardeau des familles pauvres, mais garantit également les meilleures opportunités d’apprentissage pour les élèves dans tous les lieux et toutes les circonstances. Cela permettra d’améliorer le niveau intellectuel de la population et de créer une base solide pour améliorer la qualité des ressources humaines du pays.

Également au cours de la première semaine de mars, le 6 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une conférence nationale en ligne avec 63 villes et provinces du pays sur l'élimination des difficultés et des obstacles et la promotion du développement des logements sociaux. Le Premier ministre a également demandé la participation de l'ensemble du système politique, des comités du Parti, des autorités, du Front de la Patrie, des organisations, des citoyens et des entreprises à cette tâche importante.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement aux politiques sociales, dans le domaine économique, le développement de l'économie privée, le moteur le plus important de la croissance économique, a également été défini dès la première semaine de fonctionnement du nouvel appareil.

Lors d’une réunion le 7 mars à Hanoï avec la Commission centrale des politiques et des stratégies afin de discuter des mesures visant à stimuler le développement du secteur privé dans les années à venir, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm a souligné la nécessité d’adopter une stratégie claire pour le développement du secteur privé, en adéquation avec le niveau actuel de l’économie et les évolutions de la géoéconomie et de la géopolitique mondiales.

Il a également demandé d’éliminer toutes les perceptions, pensées, concepts, attitudes et préjugés concernant l’économie privée, tout en encourageant la construction d’une pensée industrielle, d’une grande pensée et de mouvements d’affaires dans toute la société. La direction du leader du Parti revêt une grande importance dans l’orientation et la promotion du développement de l’économie privée au Vietnam.

Auparavant, le 6 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh avait également signé une décision visant à créer le Comité de pilotage pour édifier le Projet de de développement économique privé. Il s’agit d’une étape importante pour créer les conditions favorables au développement durable de l’économie, contribuant positivement à la prospérité commune du pays.

En ce qui concerne les politiques économiques, l'Assemblée nationale et le gouvernement ont continuellement publié des documents demandant aux ministères, aux agences, aux localités et aux entreprises de bien comprendre, de mettre en œuvre et d'achever résolument et efficacement les tâches et les objectifs assignés au plus haut niveau, contribuant ainsi à créer une dynamique, une position et une force pour une croissance à deux chiffres.

Plus précisément, dans sa dépêche officielle n° 22/CD-TTg portant sur les tâches et les solutions clés visant à réduire les procédures administratives, améliorer le climat des affaires et promouvoir le développement socio-économique, publiée le 9 mars, le Premier ministre a demandé de réduire d’au moins 30 % du temps de traitement des procédures administratives, 30% des coûts pour les entreprises, 30 % des conditions commerciales inutiles, et de mettre en place des services administratifs en ligne avec fluidité, continuité et efficacité.

Le Premier ministre a chargé le Bureau du gouvernement de travailler avec les agences et collectivités locales sur l’élaboration et la soumission, avant le 31 mars 2025, d’une résolution sur le Programme de réduction et de simplification des procédures administratives liées aux activités de production et de commerce pour la période 2025-2030.

En outre, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a convenu de réduire le loyer foncier de 30% en 2024 pour tous les utilisateurs fonciers. On s'attend à ce que le montant de 4.000 milliards de dôngs en réduction (156,65 millions de dollars, soit 0,26 % des recettes totales du budget de l'État par an), ait un impact important sur la reprise et le développement de la production et des affaires des organisations, des particuliers, des ménages et des entreprises.

Au cours du mois dernier seulement, le Premier ministre a eu 10 réunions avec des entreprises nationales et étrangères pour les écouter, les aider à éliminer leurs obstacles pour promouvoir la croissance.

On peut dire que toutes les décisions ont été et sont prises et mises en œuvre de manière résolue, concrète et pratique. Le nouvel appareil politique fonctionne rapidement, en continu, sans interruption, comme un engagement fort envers le potentiel et la force du Vietnam face aux nouvelles opportunités.

VNA/CVN