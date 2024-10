Trésor de la pharmacopée ancestrale des Dao à Ba Vi

Nichés au pied d’une montagne, les villages de Hop Son, Yên Son et Hop Nhât, dans le district suburbain de Ba Vi, sont entourés d’une verdure luxuriante tout au long de l’année. La région est habitée par la minorité ethnique Dao, réputée pour ses plantes médicinales traditionnelles largement utilisées dans le traitement de diverses maladies.

Les autorités locales ont déployé de grands efforts pour préserver et développer la médecine traditionnelle des Dao. Elles visent également à sauvegarder leur identité culturelle tout en créant un produit attrayant pour les touristes.

Une pratique unique

Les routes menant à ces trois villages serpentent à travers des collines verdoyantes et ombragées, entrecoupées de maisons traditionnelles. La nature a doté la région de conditions géographiques et climatiques uniques, créant ainsi une zone de culture naturelle idéale pour les herbes médicinales.

Les familles Dao connaissent diverses plantes médicinales depuis des générations. Cependant, après s’être réinstallées sous les montagnes, elles ont été confrontées aux difficultés liées à l’exiguïté des terres agricoles et au manque de moyens de subsistance supplémentaires. La médecine traditionnelle est donc devenue leur principale source de revenus.

La région montagneuse de Ba Vi abrite plus de 500 espèces de plantes médicinales, dont de nombreuses espèces rares. Outre les sources locales, les Dao collectent également des plantes médicinales dans d’autres régions telles que les collines de Suôi Hai et de Da Chông, également situées dans le district, ainsi que dans d’autres provinces septentrionales comme Phu Tho, Hoà Binh et Son La. Ils utilisent principalement les tiges, les lianes, les feuilles et les racines pour leur médecine traditionnelle.

Les plantes médicinales peuvent être utilisées fraîches ou séchées, ou bouillies pour le bain ou la boisson. Aujourd’hui, les herbes collectées subissent un traitement plus poussé. De nombreuses améliorations ont été apportées au traitement et à l’emballage, ce qui les rend accessibles à un public plus large.

Les médicaments traditionnels Dao sont désormais produits sous cinq formes principales : herbes séchées, extraits concentrés, teintures, pommades et poudres. Ils sont utilisés pour traiter diverses maladies, notamment articulaires et osseuses, hépatiques et rénales, les problèmes d’estomac, les troubles nerveux, les affections cutanées, les problèmes dentaires et bucco-dentaires, ainsi que pour les soins post-partum.

Plus de 80% des familles locales cultivent, récoltent, transforment et prescrivent des plantes médicinales. Parmi elles, les 250 ménages de Yên Son sont impliqués dans le commerce de plantes médicinales, et le village a été reconnu comme “village de médecine traditionnelle”.

La famille de Triêu Thi Thanh est réputée pour ses remèdes à base de plantes, en particulier pour les maladies articulaires, gastriques, intestinales, ainsi que pour les calculs rénaux et biliaires. Elle possède plus de 100 formules différentes pour les affections osseuses et articulaires, et environ 50 à 60 pour d’autres maladies.

Mme Thanh est présidente de l’Association de médecine traditionnelle vietnamienne de la commune de Ba Vi. Sa famille fabrique des médicaments traditionnels depuis quatre générations. Son petit-fils étudie la médecine traditionnelle à l’université afin de perpétuer l’héritage familial.

“Tous les membres de notre famille sont très sensibilisés à la préservation de la médecine traditionnelle, car cette dernière constitue l’héritage culturel de nos ancêtres et nous apporte des revenus substantiels”, explique Triêu Thi Oanh, la belle-fille de Mme Thanh.

Selon Mme Oanh, les médicaments traditionnels de sa famille sont très demandés. Grâce à des recommandations de bouche à oreille, ils sont parvenus dans de nombreuses provinces et villes du pays, y compris dans le Sud.

La famille de Ly Thi Thu Hà, dans le village de Hop Son, fabrique des remèdes à base de plantes depuis des générations. Leurs principaux produits sont ceux qui traitent les affections des sinus.

“Les médicaments de notre famille se vendent assez bien, dit-elle. Nous souhaitons poursuivre la pratique médicale transmise par nos ancêtres, non seulement pour augmenter nos revenus, mais aussi pour préserver ces connaissances”.

Valorisation du savoir-faire

À Ba Vi, la connaissance de la pharmacopée traditionnelle est généralement transmise au sein des familles, principalement par les femmes. Les personnes extérieures à la famille n’apprennent que les traitements des maladies courantes, tandis que les secrets les plus profonds pour traiter les affections plus graves sont réservés aux proches parents.

Ces dernières années, outre la transmission directe et l’apprentissage mutuel au sein des familles, plusieurs formations sur la médecine traditionnelle ont été organisées. Elles visent à améliorer les connaissances de la communauté locale, en abordant des sujets tels que la préparation, les techniques de conservation et le diagnostic des maladies.

La gestion et la protection des ressources forestières de Ba Vi ont été renforcées. Parallèlement à l’approvisionnement en matières premières dans d’autres provinces, de nombreuses familles ont commencé à cultiver des plantes médicinales rares dans leurs jardins afin de fournir des ingrédients pour les remèdes traditionnels.

Les autorités locales ont créé la Coopérative de services de médecine traditionnelle de l’ethnie Dao, qui vise à récolter et à conserver efficacement les plantes médicinales rares, tout en organisant des cours de formation.

Récemment, le Service du tourisme de Hanoï a collaboré avec le Comité populaire du district de Ba Vi pour développer le tourisme communautaire à Hop Son. Cette initiative devrait favoriser le développement socio-économique des minorités ethniques et des régions montagneuses, tout en garantissant la durabilité par la promotion de l’artisanat local et des valeurs culturelles traditionnelles des communautés de minorités ethniques.

Les touristes ont pu découvrir des pratiques de santé basées sur la nature et se familiariser avec la culture de l’ethnie Dao.

“Le modèle de tourisme communautaire constitue une plateforme efficace pour mettre en valeur la culture locale et soutenir le développement de la pratique médicinale traditionnelle de l’ethnie Dao à Ba Vi. Il contribuera à renforcer l’unité de la communauté Dao et à créer des produits touristiques attrayants, tout en facilitant la poursuite de la collaboration économique et culturelle ”, estime Pham Hai Quynh, directeur de l’Institut de développement du tourisme en Asie.

