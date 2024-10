Le Vietnam élimine avec succès le trachome, selon l’OMS

>> L’ophtalmologiste Nguyên Viêt Giap reçoit le prix de l’APAO

>> Redonner la lumière à des personnes pauvres malvoyantes de Thua Thiên Huê

Un certificat et une plaque d’honneur ont été remis à la vice-ministre vietnamienne de la Santé, la professeure associée Nguyên Thi Liên Huong, lors de la 75e session du Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, qui s’est ouverte le 21 octobre à Manille, aux Philippines.

Photo : ND/CVN

Selon l’OMS, le trachome est une maladie infectieuse de l’œil due à une bactérie, Chlamydia trachomatis. Cette maladie constitue un problème de santé publique dans 39 pays et est responsable de cécité ou de déficiences visuelles pour environ 1,9 million de personnes. La cécité due au trachome est irréversible.

L’infection se transmet par contact direct ou indirect avec l’écoulement oculaire ou nasal de personnes infectées. Il est également transmis par certaines espèces de mouches qui ont été en contact avec les yeux ou le nez de personnes infectées.

Les infections répétées peuvent provoquer un retournement vers l’intérieur des cils, touchant le globe oculaire, ce qui peut entraîner des douleurs et une gêne et endommager de façon permanente la cornée. Dans les cas graves, une intervention chirurgicale est nécessaire pour éviter la cécité.

Des enquêtes ont révélé que le trachome constituait une menace pour la santé publique dans quatre provinces du Vietnam. Il y a 30 ans, 1,7% des personnes vivant dans ces zones à haut risque avaient besoin d’une intervention chirurgicale pour éviter de devenir aveugles à cause de la maladie. Cependant, en 2023, ce taux était tombé à moins de 0,2%, atteignant ainsi le seuil fixé par l’OMS pour éliminer le trachome en tant que problème de santé publique.

En 1993, l’OMS a adopté la stratégie CHANCE (chirurgie, antibiotiques, nettoyage du visage et changement environnemental). Elle a pour mandat de diriger et de coordonner les efforts internationaux visant à éliminer le trachome en tant que problème de santé publique et de faire rapport sur les progrès accomplis en vue d’atteindre les cibles en matière d’élimination.

En 1996, l’OMS a lancé l’Alliance pour l’élimination mondiale du trachome d’ici 2020. Il s’agit d’un partenariat qui soutient la mise en œuvre de la stratégie CHANCE et le renforcement des capacités nationales à travers l’évaluation épidémiologique, le suivi, la surveillance de la maladie, l’évaluation des projets menés et la mobilisation de ressources.

La réalisation résulte décennies de dévouement des professionnels de la santé, des communautés, de différents secteurs de la société et du gouvernement, soutenus par l’OMS et des partenaires tels que le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT), la Fondation Fred Hollows, l’Initiative internationale contre le trachome, RTI International, l’UNICEF et l’USAID.

L’USAID Vietnam fournit une assistance financière et technique depuis 2011 pour soutenir ces efforts.

VNA/CVN