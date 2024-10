Vietnam - Wallonie-Bruxelles

Colloque international sur la médecine familiale au Vietnam

Le colloque international intitulé "20 ans de coopération pour construire et développer la médecine familiale au Vietnam : réalisations, défis et orientations" se tient les 22 et 23 octobre à Hai Phong (Nord).

Photo : WB/CVN

Organisé par l'Université de médecine et de pharmacie de Hai Phong et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam, l'événement réunit quelque 200 participants venus des institutions sanitaires du Vietnam ainsi que les responsables, les professeurs représentant les partenaires locaux du Projet 1.1 "Augmentation de l'efficacité opérationnelle du réseau de médecine familiale dans la formation, la recherche et scientifique et les soins de santé primaire au Vietnam".

Présente également à ce colloque une délégation de 10 experts et de Professeurs des universités francophones de Belgique qui sont spécialistes dans les domaines de la médecine de famille, la pharmacie clinique, les soins infirmiers, la kinésithérapie et la psychologie. Ces derniers participent activement à la mise en oeuvre des projets de coopération en médecine familiale avec les partenaires vietnamiens depuis 2007.

Photo : WB/CVN

L'objectif principal de ce colloque est de dresser un bilan de la coopération entre les partenaires vietnamiens et les francophones belges dans le secteur de médecine familiale. Cet événement offre également une opportunité précieuse pour échanger des expertises entre les partenaires du réseau de médecine familiale et de soins primaires au Vietnam, avec l’appui des experts de Wallonie-Bruxelles.

"La coopération médicale entre la Belgique francophone et le Vietnam s'inscrit dans un contexte historique de relations entre nos deux pays, notamment dans le domaine de la formation", a déclaré Pierre Du Ville, délégué général de Wallonie-Bruxelles au Vietnam, lors de l'inauguration du colloque. Il a ajouté : "Je n'ai pas besoin de vous rappeler les réalisations marquantes de cette coopération, qui incluent les échanges universitaires entre facultés de médecine, la formation continue des médecins vietnamiens et, bien sûr, le développement de programmes de médecine familiale. Renforcer les soins de santé primaires au Vietnam, améliorer la formation des médecins de famille et développer un système de santé de proximité à travers la création d'un réseau de médecine de famille ne sont que quelques-uns des résultats obtenus”.

Dans son discours, Pierre Du Ville a également souligné les défis "persistants" pour le développement du réseau de médecine familiale et des soins primaires, tant au Vietnam qu'en Belgique. Ces défis sont notamment d’ordre structurel, avec la nécessité d'allouer des ressources financières suffisantes pour couvrir non seulement la prise en charge des patients, mais aussi le coût de la formation des professionnels de santé. Il a également évoqué l'impact de l'évolution démographique sur les systèmes de santé, le risque lié à l’émergence de nouvelles maladies, et la nécessité de financer la recherche. Enfin, il a mentionné les disparités entre les zones rurales et urbaines. "Il peut également y avoir des contraintes plus ponctuelles liées à la résistance au changement et aux difficultés d'adaptation aux contextes locaux", a-t-il ajouté.

Pour améliorer l'efficacité de ce secteur, le délégué général a plaidé en faveur d'un élargissement de la coopération dans une approche Sud-Sud avec les pays voisins. "Une telle initiative pourrait aussi être envisagée avec les membres de la Francophonie, dont le prochain sommet se tiendra en Asie du Sud-Est en 2026", a-t-il indiqué.

Dans le cadre de cet événement, les conférenciers présentent leurs rapports sur divers sujets tels que les stratégies pour améliorer les soins intégrés dans la pratique de la médecine familiale, le rôle du kinésithérapeute dans les soins palliatifs et de fin de vie, les soins primaires et la santé numérique, le travail interdisciplinaire et la supervision des psychologues au Vietnam, ainsi que la formation des médecins généralistes...

Vân Anh/CVN