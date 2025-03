Le PM trace la voie pour une croissance économique durable en 2025 et au-delà

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a récemment publié la Directive N°06/CT-TTg portant sur les missions et solutions prioritaires pour s’adapter de manière flexible à la situation internationale, maintenir la stabilité macroéconomique, maîtriser l’inflation et garantir les grands équilibres de l’économie en 2025 et au-delà.

La directive souligne que le contexte mondial demeure complexe, marqué par une intensification de la concurrence stratégique ainsi que par des risques financiers et commerciaux affectant fortement le Vietnam, et face à cette situation, le gouvernement a demandé aux ministères, agences et collectivités locales de suivre de près l’évolution de l’environnement international et régional, de poursuivre l’innovation et de promouvoir la coopération internationale, et au premier trimestre 2025, il a organisé huit conférences avec les grandes entreprises afin de lever les obstacles, d’améliorer l’environnement des affaires et d’atteindre un taux de croissance du PIB d’au moins 8% en 2025, avec l’ambition d’atteindre des taux à deux chiffres dans les années suivantes.

Le Premier ministre insiste sur le renforcement de la discipline administrative et la mise en œuvre synchronisée des missions de développement socio-économique, conformément aux conclusions du Comité central du Parti, du Politburo et aux résolutions de l’Assemblée nationale et du gouvernement. Les priorités incluent une croissance rapide et durable, la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l’inflation, l’amélioration de la compétitivité, la diversification des marchés d’exportation et des chaînes d’approvisionnement, ainsi que le renforcement de la coopération économique, commerciale et d’investissement avec les partenaires clés.

La directive met l’accent sur la primauté des intérêts nationaux, au service du développement du pays, de la protection de la souveraineté et de la sécurité, tout en encourageant le dialogue et la coopération internationale selon le principe des "intérêts harmonisés et des risques partagés". Le gouvernement s’engage à répondre rapidement aux préoccupations des entreprises et des partenaires, à mettre en œuvre efficacement ses engagements internationaux et à faciliter les investissements.

Le ministère des Affaires étrangères dirigera la promotion de la coopération en matière de politique, de diplomatie, d’économie, de commerce, de défense et de science avec les grandes puissances et les partenaires stratégiques intégraux, tandis que le ministère de l’Industrie et du Commerce finalisera un plan d’action visant à assurer un commerce équilibré et durable avec les principaux partenaires, en exploitant efficacement les accords de libre-échange (ALE) existants et en en signant de nouveaux.

Le ministère des Finances est chargé d’examiner des politiques fiscales adaptées, tandis que la Banque d’État ajustera la politique monétaire de manière flexible, et les ministères et agences concernés devront également lever rapidement les obstacles liés aux visas et aux permis de travail afin de créer un environnement d’investissement favorable. Et parallèlement, il est essentiel d’intensifier la communication sur les réalisations socio-économiques et les politiques de réforme pour renforcer la confiance des investisseurs internationaux envers le Vietnam.

