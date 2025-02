Recherche : l'Université nationale de HCM-Ville doit faire preuve de pionnière

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé le 23 février à l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville (VNU-Hô Chi Minh-Ville) de prendre la tête de la formation et de la recherche et de faire tout son possible pour atteindre avec succès l'objectif d'entrer dans le Top 100 des établissements d'enseignement supérieur en Asie d'ici 2030.

Présentant à une cérémonie pour célébrer le 30e anniversaire de la fondation de l'Université (27 janvier), le Premier ministre Pham Minh Chinh, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, a remis l'Ordre du Travail de première classe à l'institution.

Il a affirmé qu'au cours des trois dernières décennies, la VNU-Hô Chi Minh-Ville a affirmé la supériorité d'un modèle universitaire multidisciplinaire et multidisciplinaire fonctionnant sous un mécanisme autonome. Cela constitue une preuve convaincante de la justesse des politiques du Parti et de l'État en matière de développement de l'enseignement supérieur ; et représente un symbole des efforts remarquables, de l'innovation globale et du développement continu du système d'enseignement supérieur du pays, avec de nombreuses réalisations exceptionnelles et vraiment louables.

Notant que le Vietnam entre dans une nouvelle ère - l'ère de l'essor de la nation avec pour objectif de devenir un pays en développement avec une industrie moderne et un revenu moyen supérieur d'ici 2030, et un pays développé à revenu élevé d'ici 2045, Pham Minh Chinh a déclaré que pour atteindre ces objectifs, le pays doit maintenir une croissance continue à un taux à deux chiffres dans les années à venir, en mettant clairement l'accent sur la science et la technologie, l'innovation, la transformation numérique et les ressources humaines de haute qualité.

Promouvoir les atouts d'un système universitaire multidisciplinaire

Par conséquent, le système d'enseignement supérieur en général et la VNU-HCM en particulier jouent un rôle particulièrement important, notamment dans la formation de ressources humaines de haute qualité ; l'entretien des talents ; le développement des qualités et des capacités des apprenants pour l'auto-apprentissage, l'auto-enrichissement des connaissances et la créativité ; et la promotion de la recherche et de l'application scientifiques et technologiques, contribuant ainsi à une transformation qualitative de l'économie et jetant des bases solides pour un développement rapide et durable, a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement a demandé à la VNU-HCM de se concentrer sur la construction et le fonctionnement d'un modèle de gouvernance de l'enseignement supérieur basé sur des plateformes numériques, garantissant l'autonomie et promouvant les atouts d'un système universitaire multidisciplinaire.

Il faut redoubler d'efforts pour développer un écosystème de pointe en matière d'éducation, de sciences et de technologies au Vietnam ; accélérer la sélection, la formation et le développement de talents exceptionnels, d'étudiants très performants et d'apprenants dans les programmes de talents pour les sciences fondamentales ; et promouvoir la recherche scientifique fondamentale.

Le Premier ministre a également souligné la nécessité de donner la priorité à l'attraction, à la valorisation et au développement d'un contingent de scientifiques, en particulier d'experts de premier plan et de jeunes chercheurs exceptionnels, tout en élaborant et en mettant en œuvre des programmes de formation, de recherche et d'innovation dans des domaines clés tels que les semi-conducteurs, la biologie, la transformation numérique et l'intelligence artificielle (IA), dans le but de figurer parmi les meilleurs en Asie.

En outre, il faut construire un centre national d'innovation, garantir des ressources financières durables et développer une zone urbaine VNU-HCM verte, propre, moderne et distinctive, a-t-il ajouté.

Après 30 ans de création et de développement, la VNU-HCM est passée de trois universités membres spécialisées dans les sciences naturelles, les sciences sociales et humaines, et l'ingénierie et la technologie à un système comprenant huit universités membres. Elle comprend désormais des domaines supplémentaires tels que l'agriculture, l'éducation, les sciences de la santé et les arts, contribuant à l'achèvement d'un modèle universitaire multidisciplinaire et multidisciplinaire complet.

En 2025, l'Université compte 17 disciplines et trois domaines répertoriés dans les classements mondiaux, dont 14 se classent parmi les 500 meilleurs au monde. En outre, elle est en tête du pays avec 154 programmes accrédités selon les normes internationales.

