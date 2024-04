Un centre spécial pour les enfants handicapés

Fondé en 1999, le Centre de réadaptation et d’éducation pour enfants en situation de handicap de la province de Khanh Hoà accueille cette année une centaine d’élèves. L’amour et le dévouement des enseignants les aident à surmonter leurs difficultés.

Presque toutes les écoles du Vietnam commencent la semaine par un salut au drapeau national qui rassemble tous leurs enseignants et élèves. Mais au Centre de réadaptation et d’éducation pour enfants handicapés de Khanh Hoà (Centre), l’hymne national est chanté en langue des signes.

Nguyên Thi Thanh Truc, responsable des classes de deuxième et de troisième année pour les élèves souffrant de déficiences intellectuelles, explique que même si les activités scolaires sont adaptées en fonction de l’état de santé des élèves, il faut beaucoup de pratique pour qu’ils puissent y participer, guidés par leurs enseignants.

Une grande joie

Pour organiser la cérémonie de salut hebdomadaire du drapeau chaque semaine, les enseignants ont consacré une année entière à organiser des séances d’entraînement régulières afin que les élèves puissent jouer du tambour au bon rythme. Même si les défis sont nombreux, voir les enfants chaque jour à l’école apporte une grande joie à l’enseignante Truc. Les encouragements et la bienveillance de ses collègues lui donnent la motivation nécessaire pour poursuivre sa carrière dans l’éducation spécialisée, qu’elle a commencée il y a 10 ans.

Au Centre de réadaptation et d’éducation pour enfants handicapés de la province centrale de Khanh Hoà, les cours sont dispensés non seulement à travers des images, des sons et des textes écrits, mais également en langue des signes. Dans une classe de 4e année destinée aux élèves malentendants et dirigée par Trân Thi My Da, les écoliers découvrent l’ao dài (robe traditionnelle vietnamienne) à l’aide d’un diaporama et communiquent avec leur professeur en faisant des gestes. Ce niveau d’apprentissage est le résultat d’un effort considérable et de la pratique des élèves avec les membres de leur famille et les enseignants du centre.

En plus des cours standards conformes au programme d’enseignement général, avec des adaptations pour les personnes handicapées, les élèves reçoivent également des conseils en matière d’orientation professionnelle. L’enseignante My Da confie : “Nous espérons que chaque élève handicapé, une fois qu’il aura quitté le centre, pourra prendre soin de lui et trouver un travail pour gagner sa vie. Ce serait une grande joie pour nous”.

Truong Hoài Luong, enseignant au centre, ne voyait d’abord dans son travail qu’une correspondance avec sa spécialisation en éducation spécialisée et un moyen d’arrondir ses fins de mois. Mais son affection et son empathie pour les enfants et leurs familles se sont accrues au fur et à mesure qu’il travaillait avec eux. Après les difficultés initiales de 2017, lorsqu’il a pris ses fonctions et que les enfants n’étaient pas en mesure d’assurer leur hygiène personnelle, ils ont désormais instauré une routine quotidienne. M. Luong affirme que les enseignants doivent avoir de l’affection pour leurs élèves et les considérer comme faisant partie de leur propre famille pour s’en occuper du mieux possible.

Source d’encouragement

Chaque geste affectueux de l’enseignant constitue une importante source d’encouragement qui aide l’enfant à réguler ses émotions, à imiter et à absorber ce qui lui est enseigné. Selon l’enseignant Luong, lorsqu’un écolier n’est pas capable de maîtriser son comportement et réagit de manière agressive en frappant ses camarades ou en s’infligeant des blessures, c’est à ce moment-là que l’enseignant doit lui apporter réconfort et apaisement. “La devise de notre centre est : aidez les enfants, et ils s’aideront eux-mêmes. Ces mots me guident chaque jour lorsque j’entre en classe”, informe M. Luong.

Les sœurs Lê Thi Quynh, 16 ans, et Lê Thi Quynh Trang, 14 ans, sont malentendantes et étudient au centre depuis 2016. Chaque semaine, du lundi au vendredi, leur mère les emmenait à l’école depuis la commune de Ninh Hòa, située à près de 40 km du centre. Par le biais de notes écrites et de la langue des signes, Quynh a exprimé son affection pour ses professeurs. Elle apprend chaque jour de nouvelles choses lorsqu’elle vient au centre, et espère poursuivre des études secondaires pour les enfants handicapés une fois qu’elle aura terminé le programme primaire ici.

“Tout acte d’encouragement est très bénéfique pour les enfants handicapés”, estime Phan Thi Ngoc Sinh, directrice adjointe du centre. “Ils peuvent ressentir l’affection de leurs enseignants et de leurs familles, et feront davantage d’efforts pour surmonter leurs difficultés”.

Au cours de l’année scolaire 2023-2024, le Centre de réadaptation et d’éducation pour enfants handicapés de Khanh Hoà a admis 145 élèves, dont 101 souffrant d’une déficience intellectuelle et 44 de troubles de l’audition ou de l’élocution. Ils peuvent terminer le programme d’études de la 1re (CP) à la 5e année (CM2) en dix ans et obtiennent un diplôme à l’issue de l’école primaire.

Selon Lê Van Khoa, directeur adjoint du Service de la santé de la province de Khanh Hoà, son organisme se coordonnera avec le centre pour organiser des programmes de coopération internationale pour les enfants handicapés, ce qui leur permettra d’accéder aux traitements et à l’éducation dans un environnement adapté à leurs besoins.

