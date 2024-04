Inhumation des restes de neuf soldats morts pour la Patrie

>> Tây Ninh : cérémonie d’inhumation des restes de 56 soldats tombés au Cambodge

>> Inhumation des restes de soldats volontaires vietnamiens tombés au Laos

>> Inhumation des restes de soldats volontaires vietnamiens tombés au Laos

Les restes ont été découverts dans le village de Nam Ngat, commune de Thanh Thuy, district de Vi Xuyên.

Photo : VHG/CVN

Au nom du Comité du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire et du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Ha Giang, le président du Comité populaire provincial Nguyen Van Son a exprimé sa profonde gratitude envers les martyrs qui ont consacré toute leur jeunesse et leur vie à la cause de la défense nationale.

Le colonel Nguyên Hoài Nam, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti et commissaire politique du commandement militaire provincial, a noté que les restes de plus de 1.200 martyrs sont encore dispersés sur l'ancien champ de bataille et n'ont pas encore été retrouvés.

L'équipe de recherche et de rapatriement des restes des morts pour la Patrie du commandement militaire provincial poursuit ses efforts incessants pour rechercher les restes des soldats tombés pendant la guerre. Depuis 2013, les restes de 204 soldats tombés au combat ont été récupérés.

Il y a plus de 40 ans, Vi Xuyên était le champ de bataille le plus féroce de la lutte pour la sauvegarde de la frontière septentrionale de la Patrie. Avec la volonté de défendre chaque centimètre carré de la Patrie, l'armée et le peuple vietnamiens ont réussi à protéger la frontière.

VNA/CVN