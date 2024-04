Garantir la liberté d’information, de la presse et sur Internet au Vietnam

Au bout de 37 ans de Renouveau, le Vietnam a enregistré de nombreuses réalisations en termes de croissance économique et sociale. Le désir d’un Vietnam prospère, autonome et résilient constitue une force intrinsèque qui fait avancer le pays dans le processus d’industrialisation et de modernisation. En particulier, le Parti et l'État ont toujours des politiques et des lignes directrices correctes pour garantir les droits de l'homme en général, la liberté d'expression, la liberté de la presse et la liberté sur Internet de chaque citoyen.

Au Vietnam, chacun est libre de partager et d’exprimer des informations et des opinions personnelles via Internet, notamment les réseaux sociaux, a affirmé Dinh Tiên Dung, vice-directeur du Département de l'information étrangère (relevant du ministère de l’Information et de la Communication).

Selon lui, ce sont des preuves vivantes que le Parti et l’État respectent et défendent toujours les droits au développement de chacun, le droit à la liberté d’information et à la liberté sur Internet. Les réalisations du Vietnam dans le domaine Internet ces dernières années sont très impressionnantes. Les infrastructures à haut débit couvrent tout le pays, Internet est présent partout, des zones urbaines aux zones rurales, des plaines aux zones montagneuses, des frontières aux îles. Internet s'applique à tous les domaines de la vie quotidienne, depuis l'éducation, la santé, les transports…, jusqu'à la construction de l'e-gouvernement. Depuis 2020, le Vietnam a distribué des récepteurs numériques pour 1,9 million de foyers pauvres.

Selon le ministère de l'Information et de la Communication, en septembre 2022, le Vietnam comptait environ 70 millions d’internautes, près de 76 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux, soit une augmentation de près de 10 millions en un an, soit l’équivalent de 73,7% de la population. Avec ce résultat impressionnant, le Vietnam est le 12e pays au monde en termes de nombre d'utilisateurs d'Internet, et se classe 6e parmi 35 pays et territoires d'Asie. Les Vietnamiens consacrent en moyenne près de 7 heures par jour à des activités liées à Internet. Le taux de personnes utilisant Internet quotidiennement atteint 94%.

Garantir la liberté d’expression

Le Parti et l'État ont publié de nombreuses lignes directrices et politiques pour garantir les droits humains généraux, la liberté d'expression, la liberté de la presse et la liberté sur Internet pour tous.

Les droits à la liberté d'expression et de la presse ont été affirmés dans l'article 10 de la première Constitution (1946) de l'État du Vietnam, puis ont continué à être reconnus dans les Constitutions ultérieures. Ces droits constitutionnels sont institutionnalisés dans de nombreux documents juridiques vietnamiens.

Afin que le droit des citoyens à la liberté d'expression soit pleinement et sérieusement appliqué, les lois et les textes réglementaires sur la liberté d'expression ont concrétisé la Constitution et sont de plus en plus améliorés. La loi sur la presse contient des dispositions visant à garantir la liberté d'expression et la liberté de la presse. L'État est chargé de créer des conditions favorables permettant aux citoyens d'exercer leurs droits à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans la presse. La presse et les journalistes travaillent dans le cadre de la loi et sont protégés par l'État. Aucune organisation ou individu n'est autorisé à restreindre ou à entraver le fonctionnement de la presse et des journalistes. Les citoyens ont le droit d'être informés par la presse de tous les aspects de la situation nationale et mondiale, de contacter et de fournir des informations aux organes de presse et aux journalistes. Ils ont le droit d'envoyer des nouvelles, des articles, des photos et d'autres ouvrages à la presse, sans censure, d’être responsables devant la loi du contenu des informations, d'exprimer des opinions, des commentaires, des critiques, des recommandations, de se plaindre...

Le vice-directeur du Département de l'information étrangère, Dinh Tiên Dung, a souligné : Toutes les libertés de la presse, de publication et d'information, quel que soit le pays, ne sont pas des droits absolus mais des droits limités. Au Vietnam, la loi sur la presse de 2016, la loi sur l'accès à l'information de 2016 et la loi sur la cybersécurité de 2018 interdisent tout acte d'abus de la liberté de la presse et de la liberté d'expression dans la presse pour porter atteinte aux intérêts de l’État, aux droits et intérêts légitimes des organisations et des citoyens. Il est strictement interdit de publier ou de diffuser des informations fausses, déformées, diffamatoires ou dénigrant le gouvernement, de diffuser des mensonges, de semer la confusion parmi le peuple, de déformer l'histoire, de nier les réalisations révolutionnaires, d'insulter la nation, les héros nationaux, de fournir de fausses informations, de calomnier et d'insulter la réputation des agences, des organisations, ainsi que l'honneur et la dignité des particuliers…

Compléter les documents juridiques et politiques

Le 17 juin 2021, le ministère de l'Information et de la Communication a publié la Décision n° 874/QD-BTTTT promulguant le Code de conduite sur les réseaux sociaux afin de promouvoir les comportements appropriés des organisations et particuliers sur les réseaux sociaux.

Actuellement, les documents juridiques et les politiques relatifs à la gestion de la presse et de l'information sur Internet sont continuellement élaborés et améliorés par le ministère de l'Information et de la Communication et les autres ministères et services concernés. Le ministère de l'Information et de la Communication met en œuvre dans les délais prévus la Planification nationale sur le développement et la gestion de la presse pour 2025, visant un développement sain de la presse, créant une base pour adopter des réformes dans le modèle, l'organisation et la gestion de la presse.

Parallèlement, le ministère de l'Information et de la Communication a publié de nombreux projets et codes de conduite pour garantir la sécurité des informations personnelles et défendre les droits des enfants dans le cyberespace, renforcer la gestion et la lutte contre les informations mauvaises et toxiques sur Internet. Ils visent également à traiter strictement les violations commises par les organes de presse et les éditeurs, les cas d’utilisation des réseaux sociaux pour diffuser de fausses informations. Le ministère a également demandé aux organes de presse de renforcer leur responsabilité et de se coordonner avec le ministère de la Police pour enquêter et traiter strictement les cas d'abus de la liberté d'expression, de violation des intérêts de l'État et des droits et des intérêts légitimes des organisations et des citoyens…

Le ministère a conseillé au gouvernement de publier la décision n° 1079/QD-TTg approuvant le projet de communication sur les droits de l'homme au Vietnam pour la période 2023-2028. Le projet définit clairement 5 objectifs spécifiques, 6 groupes de solutions et 51 tâches, notamment l'amélioration de la responsabilité, de la sensibilisation et des compétences du personnel chargé des affaires liées aux droits de l'homme au sein des agences d'État, la construction et l'exploitation d'une base de données médiatique sur les droits de l'homme pour une exploitation générale, l'application des technologies dans la fabrication de produits, le stockage et la diffusion de données médiatiques sur les droits de l'homme, la limitation des fausses informations sur les droits de l'homme au Vietnam.

Dinh Tiên Dung a souligné : Garantir la liberté de la presse et la liberté sur Internet est toujours un point de vue constant du Parti et de l'État du Vietnam. Toutefois, ceux qui profitent des réseaux sociaux pour attaquer, calomnier, critiquer ou déprécier les bonnes coutumes, l’éthique, le mode de vie de la population, les réalisations en matière de développement socio-économique ainsi que la situation sécuritaire et politique du pays, seront tous sévèrement punis.

