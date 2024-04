Dà Nang promeut la coopération avec CityNet

Lors de la séance de travail, le vice-président du Comité populaire de la ville de Dà Nang, Trân Chi Cuong, a partagé des informations sur Dà Nang. La ville est identifiée comme le noyau de croissance de la zone économique clé du Centre du Vietnam. Ses principaux produits sont les produits de mer, les textiles, les chaussures, la mécanique, les matériaux de construction et l'artisanat. En particulier, Dà Nang se concentre sur le développement des technologies de l'information en tant que l'un des secteurs économiques clés.

Actuellement, Dà Nang entretient des relations de coopération avec 48 localités de 22 pays et territoires. La ville est honorée de recevoir le prix de la "Ville intelligente" et de nombreux autres prix. Dà Nang participe également à de nombreuses activités de CityNet, notamment le Congrès de CityNet en 2022.

En tant que membre officiel de CityNet depuis 2005, Dà Nang a profité des opportunités pour présenter et promouvoir son image auprès des membres de CityNet, tout en établissant des liens entre des zones urbaines et d'autres organisations internationales, pour résoudre les problèmes urbains émergents.

Le vice-président du Comité populaire de la ville de Dà Nang, Trân Chi Cuong, a souhaité que CityNet continue à soutenir et à faciliter la connexion de la ville avec le réseau et les membres de CityNet ; à soutenir Dà Nang dans la construction et à appeler les investisseurs à prêter attention et à participer à la mise en œuvre du projet de construction de la "Ville intelligente" dans les domaines de l'électricité, de l'eau, des infrastructures de transport, de l'économie, de l'éducation…

Jeong Kee Kim, secrétaire général de CityNet, a estimé que la ville de Dà Nang était l'un des membres les plus anciens de CityNet et entretenaient de nombreux échanges, coopérations pour contribuer à son développement. CityNet aidera Dà Nang à continuer d'étendre ses connexions avec les membres du réseau dans les pays européens et invite Dà Nang à assister prochainement aux événements organisés par CityNet.

