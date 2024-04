Santé

Hô Chi Minh-Ville a lancé le Mois d'action pour la sécurité alimentaire

>> La prévention des maladies liées à la chaleur

>> La 2e Journée de la nutrition organisée à Hô Chi Minh-Ville

>> Hô Chi Minh-Ville renforce sa coopération avec des entreprises allemandes

Renforcer les inspections

Pham Khanh Phong Lan, directrice du Service municipal de la sécurité alimentaire, a souligné qu'avril était marqué par des vagues de chaleur, présentant ainsi de nombreux risques potentiels pour la sécurité alimentaire.

Actuellement, le contrôle de la sécurité alimentaire est confronté à de nombreuses difficultés et défis croissants. Les localités en général, et Hô Chi Minh-Ville en particulier, ne sont pas totalement à l’abri d'intoxications alimentaires collectives.

« Le travail visant à garantir la sécurité alimentaire doit être mené de manière régulière et continue tout au long de l'année. Sinon, la nourriture présentera de nombreux risques potentiels et des incidents peuvent survenir à tout moment », a souligné Madame Lan.

Par conséquent, du 15 avril au 15 mai, le Service renforcera les inspections permanentes et inopinées afin de détecter et de traiter rapidement les violations alimentaires. Lors du mois d'action des cantines scolaires de la ville seront inspectées.

De plus, selon le directeur du Service, pour garantir la sécurité alimentaire, il est essentiel de sensibiliser les gens à choisir d'acheter des aliments sains dans des établissements réputés, ainsi qu'à conserver correctement les aliments. Elle encourage également les citoyens à signaler les incidents alimentaires aux autorités de régulation via la ligne d'urgence 028 39 30 17 14.

Risques du commerce alimentaire en ligne

Nguyen Hung Long, directeur adjoint du Département de la sécurité alimentaire (ministère de la Santé), a souligné que le commerce en ligne gagnait en popularité, y compris pour les produits alimentaires, ce qui expose à de nombreux risques potentiels en termes de sécurité alimentaire, tels que la vente d'aliments de mauvaise qualité, contrefaits, voire parfois avariés et remplis d'additifs dangereux. Par conséquent, des mesures de contrôle adaptées à cette "nouvelle situation" doivent être élaborées.

De plus, la question de la sécurité alimentaire dans et autour des écoles doit également recevoir une attention particulière.

« Actuellement, les méthodes de publicité alimentaire évoluent progressivement, passant de la publicité dans les médias grand public, à la télévision et à la radio, à la publicité en ligne et sur les plateformes internet, caractérisées par leur faible coût, leur rapidité et leur difficulté à être contrôlées. La surveillance, la gestion et le traitement des violations dans la publicité alimentaire nécessitent des changements pratiques », a souligné M. Long.

Par conséquent, M. Long a exigé que Hô Chi Minh-Ville dispose d'instructions strictes et renforce le rôle des autorités à tous les niveaux dans la gestion de la sécurité alimentaire. Dans le même temps, il est crucial de sensibiliser les producteurs sur leurs responsabilités.

Texte et photos : Quang Châu/CVN