Le Vietnam nécessite de 20 à 30 milliards d'USD pour l’accès universel à l’eau potable

Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement prévoit que la demande en eau d'ici 2030 sera d'environ 122,47 milliards de mètres cubes par an.

Le développement urbain, le rejet d’eaux usées industrielles non traitées et l’utilisation d’engrais et de pesticides dans l’agriculture exercent une forte pression sur les bassins fluviaux, affectant les sources d’eau potable. C'est particulièrement le cas pour les grandes villes où les sources d'eau potable sont un sujet de préoccupation.

Le président de l'Association vietnamienne d'approvisionnement en eau et d'assainissement, Nguyên Ngoc Diêp, a déclaré que le Vietnam est un pays abondant en eau, mais qu'il est toujours confronté à de nombreux problèmes dus au changement climatique, notamment l'intrusion d'eau salée, les inondations et la sécheresse.

L’utilisation de l’eau dans la production agricole, ainsi que des milliers de barrages d’irrigation et hydroélectriques qui assurent la sécurité des sources d’eau, présentent une détérioration et des risques potentiels pour la sécurité.

Le système en ligne de suivi de la consommation et de l'exploitation de l'eau sera maintenu et exploité par le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement pour environ 600 projets d'ici 2024. En outre, il a encouragé la création et l'utilisation de cartes numériques pour l'alerte et la prévision des sécheresses.

La santé publique a été affectée par la contamination de l’eau et la croissance socio-économique a diminué. Or, la majorité des eaux usées au Vietnam ne sont pas traitées avant d’être rejetées dans l’environnement.

Les inondations urbaines sont également devenues un problème majeur, en particulier dans les grandes villes comme Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, Vinh et Dà Lat.

Plusieurs rues de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville sont restées submergées après les fortes pluies de ces dernières années. Le Centre national de prévision hydrométéorologique émet régulièrement des alertes concernant les inondations dans les zones métropolitaines.

Selon Nguyên Ngoc Diêp, il existe actuellement 750 installations de traitement d'eau potable au Vietnam, avec une capacité combinée de plus d'un million de mètres cubes chaque jour et nuit.

Jusqu’à 92% des citadins ont accès à l’eau potable.

Le pays compte près de 410 parcs industriels utilisant et traitant les eaux usées avec une capacité de 400.000 m3 par jour et par nuit.

Il existe 71 entreprises de drainage et de traitement des eaux usées qui exploitent 82 stations d'épuration.

Malgré une capacité nominale d'un million de mètres cubes par jour, les usines n'ont été utilisées qu'à une capacité d'environ 700.000 m3 par jour.

Nécessité d'un important investissement

Le taux réel de collecte des eaux usées n'est que d'environ 60% et le taux de traitement n'est que de 17% des quelque 80 projets opérationnels de traitement des eaux usées, chacun ayant une capacité de plus de deux millions de mètres cubes par jour et par nuit.

Le Professeur Nguyên Viêt Anh, directeur de l'Institut des sciences et de l'ingénierie de l'environnement (Université de génie civil), a déclaré que l'industrie de l'eau au Vietnam était confrontée à un développement urbain trop rapide. Les infrastructures ne peuvent pas suivre le rythme de la croissance et les services d’approvisionnement en eau essentiels ne répondent pas aux besoins.

Il a cité comme exemple la région du delta du Mékong, où plusieurs provinces ont dû établir des systèmes d'approvisionnement en eau en amont, à des kilomètres des frontières provinciales, comme autre défi posé par le changement climatique.

"De nombreuses localités doivent faire venir de l'eau d'ailleurs pour approvisionner la production agricole et l'eau domestique. Cela montre que le défi du changement climatique est de plus en plus féroce et présent", a-t-il déclaré à VietnamPlus.vn, affirmant qu'il est nécessaire de trouver de nouvelles solutions aux sécheresses et à l'intrusion d'eau salée.

Il a déclaré que le Vietnam dépendait toujours des capitaux de l’APD. Le secteur de l’eau n’est pas attractif pour les investissements du secteur privé en raison de la faiblesse des bénéfices, même s’il profite à la société.

Nguyên Ngoc Diêp a déclaré que pour que 100% de la population ait de l'eau potable, le Vietnam devra réaliser un investissement important d'environ 9 milliards d'USD d'ici 2030, une question "très difficile" pour le Vietnam lorsque les ressources d’investissement sont encore limitées.

Nguyên Viêt Anh a déclaré qu'avec les défis actuels en matière de ressources en eau, au cours des 10 prochaines années, l'industrie vietnamienne de l'eau devra lever environ 20 à 30 milliards d'USD pour répondre à tous les besoins en approvisionnement en eau et en drainage, y compris les projets d'approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées domestiques et industrielles.

Afin d'élaborer un cadre politique approprié, il a conseillé aux gestionnaires de procéder à une évaluation approfondie de la valeur de l'eau.

Il a déclaré qu'il fallait lever des fonds pour investir dans les infrastructures de ce domaine.

Halla Maher Qaddumi, économiste principale de l'eau à la Banque mondiale, a déclaré que le Vietnam pourrait perdre 6% de son PIB chaque année jusqu'en 2035. La pollution de l'eau à elle seule pourrait entraîner une baisse de 3,5% du PIB.

Pour résoudre les problèmes dans le secteur de l'eau, la Banque mondiale a déclaré qu'il fallait attirer les investissements du secteur privé pour remplacer les anciennes infrastructures. Pour attirer les investissements, le gouvernement doit disposer de politiques financières et de cadres juridiques solides, a déclaré Halla Maher Qaddumi.

