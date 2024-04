Rénovation du Centre de résistance Him Lam à Diên Biên

Dans le cadre de son voyage d’affaires à Diên Biên, à l'occasion du 70 e anniversaire de la victoire historique de Diên Biên Phu, dans l'après-midi du 17 avril, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie de mise en chantier des travaux de rénovation du Centre de résistance Him Lam et de dénomination de routes à Diên Biên.

>> Victoire de Diên Biên Phu - message de patriotisme et de grande union nationale

>> L'exposition "Route vers Diên Biên" s'ouvrira le 26 avril

>> Le PM exprime sa gratitude aux contributeurs à la victoire de Diên Biên Phu

>> Le pouvoir de la volonté rend possible la victoire de Diên Biên Phu

Photo : VNA/CVN

Le centre de résistance Him Lam appartient à la subdivision centrale du groupe de bases de Diên Biên Phu, à 2,5 km au nord-est du QG du Général de Castries et est connu comme la "porte d'acier". Le centre de résistance Him Lam a été construit en trois bases sur trois collines formant une position tripode. Dans chaque base, il y a un système de tunnels fortifiés, de tranchées, de blockhaus et de positions de combat solidement construits ainsi que des couches de barbelés...

La préservation et la restauration du centre de résistance Him Lam est un acte de gratitude envers les soldats et les martyrs tombés pour la victoire historique de Diên Biên Phu, visant à éduquer les traditions patriotiques pour les générations futures, à répondre aux besoins et aux aspirations du peuple du pays, des anciens combattants, des personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution et des proches des martyrs à Diên Biên et aussi à répondre aux besoins de recherche, d'études, de tourisme... pour les habitants, les touristes nationaux et étrangers.

Présent à la cérémonie de mise en chantier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux unités de mener à bien la construction, tout en garantissant la qualité, le délai, en particulier en montrant la nature, la stature et la signification de cet événement.

À cette occasion, la province de Diên Biên a ajusté les points de départ et d'arrivée de six routes et a dénommé 39 autres, dont 24 portant le nom de héros ayant sacrifié pour la campagne historique de Diên Biên Phu.

La dénomination de routes a témoigné de la gratitude envers les personnes et les héros ayant apporté de nombreuses contributions à la cause de défense et d’édification de Diên Biên et de la Patrie en général, ce afin d’éduquer la gratitude, l’amour de la Patrie pour les générations.

VNA/CVN