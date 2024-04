Hô Chi Minh-Ville va tirer des feux d’artifice sur 16 sites le 30 avril

Des feux d’artifice seront tirés le 30 avril sur 16 sites à Hô Chi Minh-Ville, en l’honneur du 49 e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril) et de la Journée internationale du travail (1 er mai).

Les spectacles pyrotechniques auront lieu de 21h00 à 21h15 sur 16 sites, à savoir sur le toit du tunnel de Thu Thiem (ville de Thu Duc), le parc Thanh Da, le pont Rach Chiec, la zone des villas Thao Dien, le parc Landmark 81, le quai de Ba Son, le quai Bach Dang, la zone urbaine de Van Phuc, le pont Tan Thuan 1 et la zone riveraine du quartier Thanh My Loi, le lot N4-D6 de la zone industrielle de Tay Bac, le site de reliques historiques de Nga Ba Giong, le parc culturel Dam Sen, le centre administratif du 7e arrondissement, la place de la forêt Sac et la zone commémorative de l'offensive générale et du soulèvement du printemps Mau Than 1968.

Ces feux d’artifice seront financés par des fonds privés.

A cette occasion, de nombreux autres événements culturels et sportifs seront organisés dans les arrondissements, districts de la mégapole du Sud et la ville de Thu Duc.

VNA/CVN