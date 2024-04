Un meilleur accès aux technologies de l’information pour les personnes handicapées

Le pays recense plus de sept millions de personnes handicapées, soit plus de 7% de la population âgée de deux ans révolus.

Dans le contexte du fort développement des technologies de l’information, le Parti et l’État ont adopté de nombreuses politiques, comme le montrent la Loi sur les personnes handicapées et les documents réglementaires, pour faciliter l’accès et l’utilisation des technologies de l’information par les personnes handicapées, réduisant ainsi l’écart entre les personnes handicapées et les personnes valides.

Photo : VNA/CVN

Le vice-président permanent de la Fédération vietnamienne des associations de personnes handicapées, Dang Van Thanh, a déclaré que le développement de la science et de la technologie a considérablement aidé les personnes handicapées à s’intégrer pleinement et équitablement dans la société, en les aidant à s’engager dans l’échange, la recherche d’informations et la recherche d’emploi.

Ngô Thi Huyên Minh, directrice générale de l’entreprise sociale Nghi Luc Sông (Volonté de vivre) a déclaré que son établissement offre une formation à environ 120 personnes handicapées chaque année, et que 70% de celles formées en informatique ont trouvé un emploi avec un salaire décent.

Nghi Luc Sông est toujours à la recherche d’emplois liés à l’informatique pour former les personnes handicapées à l’avenir, a-t-elle fait savoir.

Elle a noté que l’État a réservé un budget à la formation professionnelle et à la création d’emplois pour les personnes handicapées, dont beaucoup ont eu accès à des prêts à taux préférentiels, à la formation professionnelle et à l’amélioration des capacités pour développer les activités de production et de commerce.

Cependant, a-t-elle ajouté, outre le budget de l’État, l’engagement des entreprises et des organisations sociales est également essentiel pour aider les personnes handicapées à s’intégrer dans la communauté.

Accès à la technologie

Les personnes handicapées sont encore confrontées à de nombreuses difficultés d’accès à la technologie. En particulier, les personnes malvoyantes ont encore besoin de l’aide d’autrui pour effectuer les démarches sur les portails de services publics.

Le ministère de l’Information et de la Communication (MIC) a publié une circulaire sur l’application des normes et de la technologie pour faciliter l’accès et l’utilisation des produits et services d’information et de communication par les personnes handicapées.

Photo : VNA/CVN

Dinh Viêt Anh, vice-présidente de l’Association vietnamienne des personnes malvoyantes, a espéré que la portée de cette circulaire serait élargie pour obliger toutes les agences et organisations à garantir que leurs sites Web soient adaptés aux personnes malvoyantes en particulier et aux personnes handicapées en général, afin que ils peuvent facilement accéder aux informations dans l’environnement numérique.

Afin d’aider les personnes handicapées à maîtriser la technologie, la Fédération vietnamienne des associations de personnes handicapées et 50 organisations membres organisent fréquemment des cours de formation informatique.

La fédération s’est également coordonnée avec l’Institut national de l’industrie du logiciel et du contenu numérique du MIC pour concevoir un logiciel de données sur les personnes handicapées qui comprend des informations sur le nombre de personnes handicapées, leurs formes de handicap et celles ayant une demande d’éducation, de soins de santé et d’emploi. Sur cette base, elle proposera et promouvra la modification des politiques pour apporter la meilleure assistance possible aux groupes vulnérables.

Dans les temps à venir, la fédération et les organisations membres mèneront davantage d’activités pour soutenir les personnes handicapées, en particulier en intensifiant la formation aux compétences informatiques et commerciales en ligne, ainsi que par la mise en œuvre de politiques de soutien afin que les personnes handicapées puissent utiliser l’informatique pour améliorer leur qualité de vie et réduire leurs risques de dépendance à l’égard de la société.

Depuis plus de 10 ans, depuis la ratification de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH) et l’application de la Loi sur les personnes handicapées, le Vietnam a déployé des efforts incessants pour améliorer l’accessibilité des personnes handicapées. La transformation numérique dans de nombreux domaines s’est avérée un atout pour l’exercice de leurs droits et leur intégration dans la société.

VNA/CVN