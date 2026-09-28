Un avion de Delta Air Lines effectue un atterrissage d'urgence au Portugal

Un avion de la compagnie Delta Air Lines a effectué un atterrissage d'urgence dimanche 27 septembre à l'aéroport de Porto, dans le Nord du Portugal, après la détection de fumée dans la cabine, et 14 passagers ont reçu une assistance, a annoncé la protection civile.

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Selon les médias locaux, l'avion, qui avait décollé de Barcelone à destination de Boston, transportait 296 passagers. Parmi les 14 passagers qui ont bénéficié d'une assistance à Porto, quatre sont qualifiés de "blessés légers" après avoir inhalé de la fumée et ont été hospitalisés, a indiqué un porte-parole de la protection civile. La cause de l'incident n'était pas connu, ont précisé les services de secours.

APS/VNA/CVN