Un avion transportant 26 des passagers du MV Hondius arrive aux Pays-Bas

Un avion transportant des passagers et une partie de l'équipage du paquebot néerlandais MV Hondius, à bord duquel l'hantavirus des Andes a été détecté, est arrivé dimanche soir 10 mai à la base aérienne d'Eindhoven, aux Pays-Bas, a confirmé l'Institut national néerlandais de la santé publique et de l'environnement (RIVM).

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le groupe sera étroitement surveillé et recevra si nécessaire les soins médicaux appropriés au cours d'une période de quarantaine de six semaines, a indiqué le RIVM.

"Tous les passagers rapatriés seront soumis à un examen médical approfondi. Un prélèvement sera effectué sur chacun d'eux à l'aéroport pour analyse en laboratoire'', a déclaré le RIVM dans un communiqué publié dimanche 10 mai.

Le RIVM a précisé que les passagers néerlandais seraient transportés directement à leur domicile dans des fourgons spécialement aménagés, puis effectueraient leur quarantaine en auto-isolement. La période de quarantaine de 42 jours a débuté le 6 mai, date à laquelle les patients infectés par le virus des Andes ont débarqué du navire. Pendant cette quarantaine, les passagers devront rester à leur domicile. Ils pourront effectuer de courtes promenades à l'extérieur, à condition de maintenir une distance d'au moins 1,5 m avec les autres personnes et de porter un masque.

Le RIVM a ajouté qu'un hôtel de quarantaine avait été mis à disposition des membres d'équipage et des passagers étrangers ne pouvant pas rentrer immédiatement chez eux.

Le ministère néerlandais des Affaires étrangères a annoncé plus tôt dimanche 10 mai que 26 personnes se trouvaient à bord du vol, dont huit ressortissants néerlandais et 18 ressortissants étrangers originaires de dix autres pays.

Xinhua/VNA/CVN