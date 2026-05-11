Un avion transportant 26 des passagers du MV Hondius arrive aux Pays-Bas

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|Des bateaux s’approchent du MV Hondius après son arrivée au port industriel de Granadilla de Abona, sur l’île de Tenerife, dans l’archipel espagnol des Canaries, le 10 mai 2026, pour procéder à l’évacuation des passagers.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Le groupe sera étroitement surveillé et recevra si nécessaire les soins médicaux appropriés au cours d'une période de quarantaine de six semaines, a indiqué le RIVM.
"Tous les passagers rapatriés seront soumis à un examen médical approfondi. Un prélèvement sera effectué sur chacun d'eux à l'aéroport pour analyse en laboratoire'', a déclaré le RIVM dans un communiqué publié dimanche 10 mai.
Le RIVM a précisé que les passagers néerlandais seraient transportés directement à leur domicile dans des fourgons spécialement aménagés, puis effectueraient leur quarantaine en auto-isolement. La période de quarantaine de 42 jours a débuté le 6 mai, date à laquelle les patients infectés par le virus des Andes ont débarqué du navire. Pendant cette quarantaine, les passagers devront rester à leur domicile. Ils pourront effectuer de courtes promenades à l'extérieur, à condition de maintenir une distance d'au moins 1,5 m avec les autres personnes et de porter un masque.
Le RIVM a ajouté qu'un hôtel de quarantaine avait été mis à disposition des membres d'équipage et des passagers étrangers ne pouvant pas rentrer immédiatement chez eux.
Le ministère néerlandais des Affaires étrangères a annoncé plus tôt dimanche 10 mai que 26 personnes se trouvaient à bord du vol, dont huit ressortissants néerlandais et 18 ressortissants étrangers originaires de dix autres pays.
Xinhua/VNA/CVN