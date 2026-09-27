CEMAC : un projet de budget de 90,24 milliards de FCFA à l'examen pour 2027

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Ce projet de budget, qui prévoit 61,35 milliards de FCFA (environ 107 millions de dollars) de ressources ordinaires et 28,89 milliards de FCFA (environ 50 millions de dollars) de ressources extraordinaires, maintient la Taxe communautaire d'intégration (TCI) à son niveau de 2026. Lors de l'ouverture des travaux, le vice-président de la Commission de la CEMAC, Charles Assamba Ongodo, a présenté les avancées des réformes institutionnelles, notamment le futur plan stratégique 2027-2030, qui comprend cinq axes d'intervention et près de 170 indicateurs de performance. La Commission envisage également de passer à un système de budget-programme à l'horizon 2028. Les participants doivent notamment examiner les mesures visant à améliorer le recouvrement de la TCI et à renforcer le financement des institutions communautaires, ainsi que plusieurs dossiers relatifs à l'intégration régionale. Les travaux du Comité inter-États, qui se poursuivront jusqu'au 28 septembre, préparent la 46e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale (UEAC), prévue le 2 octobre, au cours de laquelle le projet de budget 2027 doit être soumis à l'adoption.

Xinhua/VNA/CVN











