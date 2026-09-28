Les pluies incessantes font 21 morts au Népal

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Cinq autres personnes blessées reçoivent actuellement des soins, a indiqué dimanche soir M. Shah sur sa page Facebook. L'Autorité nationale de réduction et de gestion des risques de catastrophe a annoncé dans un communiqué qu'à la date de dimanche soir, 747 familles avaient été touchées, tandis que 143 maisons ont été détruites et 51 autres partiellement endommagées. "Les intempéries ont perturbé les transports dans plusieurs régions du pays, une dizaine de routes ayant été affectées par des inondations et des glissements de terrain", a précisé M. Shah. Les inondations ont également perturbé l'approvisionnement en électricité à hauteur de 1.013,2 mégawatts sur le réseau national de transport d'électricité, et des projets hydroélectriques d'une capacité totale de 318 mégawatts ont été mis à l'arrêt après l'effondrement de pylônes de transport d'électricité, a-t-il ajouté. "Le danger n'est pas encore écarté", a écrit M. Shah.

Xinhua/VNA/CVN