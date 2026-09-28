Népal : deux corps retrouvés après une avalanche au mont Himlung

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L'avalanche a balayé le camp de base de cette montagne haute de 7.126 mètres et enterré plusieurs tentes où logeaient les guides d'expédition et le personnel de soutien d'une équipe préparatoire pour les observations et préparatifs nécessaires avant la saison des ascensions d'automne. La police népalaise a fait savoir, dans une publication sur les réseaux sociaux, que deux corps avaient été retrouvés après l'avalanche, tandis que les opérations de recherche et de secours se poursuivaient. Les sociétés d'expédition concernées ont indiqué que plusieurs de leurs employés qui se trouvaient au camp de base pour fixer des cordes et monter des tentes étaient toujours portés disparus. Barun Bhandari, directeur général de la société d'expédition Himalayan Holidays, a précédemment indiqué que plus d'une demi-douzaine de guides d'expédition et leur personnel de soutien étaient portés disparus après l'avalanche.

Xinhua/VNA/CVN