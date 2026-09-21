Royaume-Uni : trois personnes hospitalisées après avoir été poignardées devant un bar à Liverpool

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La police du Merseyside (le comté concerné) a précisé que des agents avaient été dépêchés sur Tithebarn Street vers 06h35 (05h35 GMT) après la découverte des blessés. Tous trois ont été transportés à l'hôpital ; deux d'entre eux sont dans un état stable et le troisième souffre de blessures légères. La police a indiqué que l'incident aurait initialement eu lieu devant l'établissement appelé G-Bar, sur Eberle Street, à la suite d'une altercation survenue à proximité. L'arme présumée a été retrouvée et fera l'objet d'une expertise médico-légale, a précisé la police, ajoutant que l'analyse des images de vidéosurveillance, l'enquête médico-légale et les auditions de témoins sont en cours.

Xinhua/VNA/CVN