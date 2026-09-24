Indonésie : le bilan du chavirement d'un navire s'alourdit à 28 morts et 107 disparus

Le bilan du chavirement du ferry Virgo Transport 8 en mer de Java, au large de la province de Kalimantan du Sud, s'est alourdi à 28 morts ce mercredi 23 septembre, tandis que 107 personnes sont toujours portées disparues, selon l'Agence nationale indonésienne de recherche et de secours (Basarnas).

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Le navire était parti le 12 septembre de Surabaya, dans la province de Java oriental, à destination de Banjarmasin, au Kalimantan du Sud. Il a subi de mauvaises conditions météorologiques au cours de son voyage, et a perdu le contact aux environs de 2h du matin heure locale le 13 septembre. "Au total, 136 victimes ont été trouvées, dont 108 survivants et 28 morts. En outre, 107 personnes sont encore recherchées", a indiqué le chef de Basarnas, Mohammad Syafii, en donnant les dernières mises à jour sur les opérations de recherche et de secours. L'Indonésie, pays archipélagique comptant environ 17.000 îles, dépend fortement des ferrys et des autres formes de transport maritime pour relier ses îles et faciliter les déplacements.

Xinhua/VNA/CVN