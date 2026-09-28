Turquie : 7 morts et 13 blessés dans un accident de la route dans le Sud-Est du pays

Sept personnes ont trouvé la mort et treize autres ont été blessées dimanche 27 septembre dans un accident de la route survenu dans la province de Gaziantep, dans le Sud-Est de la Turquie, ont rapporté les médias turcs.

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L'accident s'est produit vers 18h00 heure locale (15h00 GMT) dans le district de Nurdagi, lorsqu'un minibus de passagers est entré en collision avec une voiture, a rapporté l'agence de presse privée Ihlas. Des personnels des services de lutte contre les incendies, de la police, des services médicaux et d'autres services compétents ont été dépêchés sur les lieux. L'enquête préliminaire a révélé que l'accident avait fait sept morts, dont deux enfants, et treize blessés. Aucun des blessés ne se trouve dans un état grave. L'accident a été causé par une manœuvre de dépassement inappropriée effectuée par la voiture, a indiqué Ihlas, citant Ilker Eker, le vice-gouverneur de Gaziantep.

Xinhua/VNA/CVN