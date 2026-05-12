Népal : incident à l'atterrissage d'un avion de Turkish Airlines, aucun blessé

Un avion de la compagnie Turkish Airlines transportant 277 passagers et 11 membres d’équipage a été évacué lundi 11 mai après un début d'incendie sur une roue survenu lors de son atterrissage à l'aéroport de Katmandou, ont indiqué les autorités.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le feu a été repéré sur la partie droite du train d'atterrissage de l'Airbus A330, en provenance d’Istanbul, a expliqué Gyanendra Bhul, porte-parole de l'Autorité de l'aviation civile du Népal.

"Tous les occupants sont sains et saufs, les opérations de secours sont terminées", a déclaré M. Bhul à l'AFP, "nous enquêtons désormais sur l'accident".

L'unique piste de l’aéroport de la capitale népalaise a été fermée pendant près de deux heures lundi à la suite de l'incident, a précisé le porte‑parole.

"De la fumée a été observée au niveau du train d'atterrissage", a confirmé sur X le directeur de la communication de Turkish Airlines, Yahya Ustun.

"Une inspection technique de l'avion a été ordonnée (...) ses premiers résultats indiquent que la fumée a pour origine un problème technique survenu sur une canalisation hydraulique", a-t-il ajouté.

Le Népal compte certaines des pistes d'atterrissage les plus dangereuses du monde, posées au milieu de pics enneigés de l'Himalaya, qui constituent un défi même pour les pilotes chevronnés.

Les autorités du pays ont annoncé l'an dernier l'installation de nouveaux systèmes radar et de surveillance météorologique.

À la suite d'une série d'accidents, l'Union européenne (UE)a banni tous les transporteurs népalais de son espace aérien pour des raisons de sécurité.

En 2015, un appareil de Turkish Airlines avec 224 passagers à bord avait quitté la piste à l'atterrissage à Katmandou, sans faire de blessés. L'accident avait provoqué la fermeture de la piste pendant quatre jours et l'annulation de nombreux vols.

AFP/VNA/CVN