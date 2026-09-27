UE : une aide de 710 millions d'euros aux personnes touchées par les crises

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L'UE annonce une aide de 710 millions d'euros aux personnes touchées par les crises, notamment en Afrique. "Les conflits, les phénomènes météorologiques extrêmes et la hausse du coût de la vie bouleversent la vie de nombreuses personnes à travers le monde", a-t-elle déclaré devant l'assemblée générale des Nations unies à New York (États-Unis), selon un communiqué. Grâce à cette aide, "nous allons soutenir les communautés déplacées à travers l'Afrique, ainsi que les communautés qui les accueillent", a-t-elle ajouté. En Afrique subsaharienne, l'UE va consacrer quelque 380 millions d'euros à financer des actions liées aux migrations, "axées sur la protection des migrants vulnérables, le soutien au retour volontaire et à la réintégration", a précisé le communiqué. Ce paquet annoncé samedi 26 septembre prévoit également 252 millions d'euros afin d'apporter un soutien d'urgence aux personnes et aux communautés frappées par les conflits, les déplacements, les épidémies et les catastrophes naturelles. Ces fonds sont notamment destinés aux populations d'Afrique subsaharienne, à hauteur de 97 millions d'euros, de la Palestine et du Liban (103 millions d'euros) et de l'Ukraine (52 millions d'euros), afin de les aider à se préparer à l'hiver à venir. Des montants moins importants seront consacrés à la promotion de la stabilité dans la région des Grands Lacs, ainsi qu'à l'aide apportée à la République démocratique du Congo pour lutter contre l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'Est du pays.

APS/VNA/CVN































































































