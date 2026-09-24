Deux pilotes blessés lors d'un incident impliquant un avion d'entraînement de la RAF au Pays de Galles

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La police du nord du Pays de Galles a précisé que les services d'urgence étaient sur place dans la région de Pencarnisiog, sur l'île d'Anglesey, au large de la côte nord-ouest du Pays de Galles. L'avion de type Hawk T2 avait décollé de la base RAF Valley, sur l'île d'Anglesey, avant de s'écraser dans la région voisine de Pencarnisiog. La police du nord du Pays de Galles a précisé que les deux pilotes s'étaient éjectés et étaient soignés pour ce qui semblait être des blessures légères ; aucun autre dégât ni blessé n'a été signalé. La RAF a indiqué que les opérations des Hawk T1 et T2 ont été temporairement suspendues par mesure de précaution, le temps que l'enquête sur l'incident soit menée. Les pompiers du nord du Pays de Galles ont indiqué qu'un incendie sur le site de l'accident a été maîtrisé. Des équipes d'ambulanciers et d'hélicoptères de secours se sont également rendues sur place, tandis que le secrétaire d'État à la Défense, Wes Streeting, a déclaré que de plus amples détails seraient "communiqués en temps voulu".

Xinhua/VNA/CVN