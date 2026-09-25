Les Émirats arabes unis suspendent les vols des compagnies aériennes iraniennes

Les Émirats arabes unis (EAU) ont suspendu les vols assurés par les compagnies aériennes iraniennes à destination et en provenance du pays, à compter de jeudi 24 septembre et jusqu'à nouvel ordre, selon l'Autorité générale de l'aviation civile des EAU.

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L'autorité a fait savoir dans un communiqué que cette décision était fondée sur l'interdiction prononcée par les États-Unis à l'encontre des compagnies aériennes iraniennes d'utiliser les aéroports du monde entier, a rapporté l'Agence de presse des Emirats (WAM). Elle a ajouté qu'elle tiendrait le public et les parties concernées informés de toute évolution de la situation jusqu'à ce que le trafic aérien entre les EAU et l'Iran revienne à la normale. Pour obtenir des informations sur le trafic aérien, l'autorité a en outre exhorté le public à se fier exclusivement aux sources officielles autorisées.

Xinhua/VNA/CVN