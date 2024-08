Un atelier sur la promotion du tourisme vert à Quang Nam

Photo : Hông Dat/VNA/CVN

Co-organisé par le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme et le Comité exécutif du projet "Tourisme suisse pour le développement du tourisme durable" (ST4SD), l'événement a réuni plus de 120 délégués d'agences de gestion de l'État, d'entreprises et d'organisations touristiques et d'experts du tourisme nationaux et internationaux.

Présenté lors de l'événement, le directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, Nguyên Thanh Hông, a souligné les atouts touristiques Quang Nam et son objectif de devenir une destination touristique verte.

Au cours des trois dernières années, avec le soutien du Secrétariat d'État à l'économie (SECO) à travers le projet ST4SD, Quang Nam a publié et appliqué un ensemble de critères de tourisme vert pour six modèles de villégiature, hôtel, hébergement chez l’habitant, agence de voyage, site touristique et site touristique communautaire.

Jusqu’à présent, le Comité populaire provincial a octroyé des certificats de tourisme vert à 25 entreprises touristiques.

Le vice-président du Comité, Phan Thai Binh, a déclaré que la province recherchait des suggestions d’experts pour concevoir des politiques, des mécanismes et des plans d’action spécifiques pour promouvoir le tourisme vert dans les années à venir.

VNA/CVN