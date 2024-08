Les écoles défavorisées à Quang Nam ont accès à l'eau potable

La Fondation Lifestart, une organisation à but non lucratif basée à Hội An et originaire d'Australie, a fourni dix systèmes de filtration d'eau potable et des réservoirs d'eau à des écoles défavorisées des districts montagneux de Bac Trà My et Phuoc Son, dans la province centrale de Quang Nam.

Les écoles, fréquentées principalement par des élèves de l'ethnie Ca Dong, sont situées dans des zones difficiles, notamment quatre communes extrêmement pauvres de Trà Nu, Trà Ka, Trà Bùi, Phuoc Kim, Trà Tan, Trà My et la ville de Kham Duc.

Les systèmes fourniront de l'eau potable au robinet à près de 2.000 élèves et enseignants au cours de l'année scolaire 2024-2025.

Le projet d'eau potable est une initiative annuelle entreprise par la fondation dans la province depuis 2021.

À ce jour, le projet d'eau potable a facilité la mise en place de 38 systèmes de traitement de l'eau pour diverses écoles défavorisées, pour un total de plus de 1,75 milliard de dôngs (70.000 USD). Cette initiative garantit la disponibilité d'une eau potable propre et sûre pour les élèves, les enseignants et le personnel des écoles, répondant aux besoins fondamentaux en eau potable des personnes vivant dans des zones difficiles et bénéficiant directement à plus de 10.200 personnes au cours des années de mise en œuvre du projet.

Karen Leonard, fondatrice de la Fondation Lifestart, a déclaré : "Étant donné la pénurie actuelle d'eau potable, il est urgent de garantir la qualité de l'eau potable pour les élèves des zones défavorisées. La Fondation Lifestart a choisi de parrainer des systèmes de traitement de l'eau en tant que projet pivot".

Le programme de soutien aux systèmes de traitement de l'eau de la Fondation Lifestart fournit non seulement de l'eau potable aux élèves, mais apporte également un soutien gratuit aux enseignants et au personnel scolaire. Cela contribue à améliorer la santé et la qualité de l'apprentissage des élèves, à améliorer la qualité du travail des enseignants et du personnel de l'école, tout en diminuant le risque de maladies gastro-intestinales et autres maladies infectieuses.

Le vice-président de l'Union des organisations d'amitié de la province de Quang Nam, Trân Van Mai, a ajouté que le manque de systèmes de filtration de l'eau potable dans les écoles a un impact sur les activités quotidiennes des élèves et du personnel scolaire et que les systèmes de la Fondation Lifestart étaient très utiles et significatifs.

Nguyên Thi Nhât Kiêu, directrice de l'école maternelle Son Ca dans la ville de Kham Duc, dans le district de Phuoc Son, a déclaré que l'école était très satisfaite du système de filtration de l'eau soutenu par la Fondation Lifestart.

En 2025, l'organisation prévoit de faire don de dix systèmes de filtration d'eau potable supplémentaires aux écoles des districts montagneux les plus défavorisés de la province, portant ainsi le nombre total d'écoles bénéficiaires à 48.

La Fondation Lifestart a également apporté son soutien sous la forme de 25 colis cadeaux comprenant des articles essentiels d'une valeur totale de 10 millions de dongs pour 25 enfants pauvres de l'école maternelle Hoa My de l'école Tân Hiêp A de la commune de Trà Son, dans le district de Bac Tra My.

La Fondation Lifestart a déclaré avoir fait don de 33 milliards de dôngs (environ 2 millions de dollars australiens (soit 1,28 million d'USD) pour soutenir les jeunes défavorisés de la région centrale, notamment en offrant des bourses d'études aux étudiants défavorisés et en réalisant des projets d'amélioration de l'habitat.

