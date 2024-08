Le programme d’échange culturel Hôi An - Japon continue de marquer les esprits

Le 20 e programme d’échange culturel Hôi An - Japon débute cette semaine dans la ville de Hôi An, province de Quang Nam (Centre), avec de nombreuses activités prévues pour préserver et développer des arts populaires uniques, attirant de la participation de nombreux touristes et résidents.

>> Les activités de divertissement nocturne seront rouvertes à Hôi An

>> Bientôt le 18e échange culturel Hôi An - Japon

>> Le 18e échange culturel Hôi An - Japon

Photo : VNA/CVN

La veille ville est reconnue comme l’un des lieux où la relation entre le Japon et le Vietnam a commencé il y a plus de 400 ans, avec un partenariat commercial florissant au port commercial de Hôi An.

Pour maintenir et renforcer cette relation, la ville a récemment travaillé à promouvoir l’amitié, la coopération et les échanges dans divers domaines avec des partenaires et des communautés japonaises, y compris le programme d’échanges culturels.

Nguyên Van Son, président du Comité populaire municipal, a souligné l’amitié de longue date entre les deux pays ainsi que leur histoire, leur culture et leurs coutumes communes.

Poursuivant le voyage de plus de 400 ans d’histoire, la relation entre le Japon et la ville de Hôi An a longtemps été nourrie par des générations à travers des activités de coopération dans de nombreux domaines établies entre la ville et les organisations et localités japonaises, a-t-il déclaré.

Le programme d’échange culturel Hôi An - Japon est une activité culturelle et artistique unique organisée chaque année depuis 2003. Il a bénéficié d’une augmentation des investissements, mise en œuvre conjointement par des artisans et des artistes vietnamiens et japonais.

Mori Takero, consul général du Japon à Dà Nang, a pris en haute estime les efforts déployés par Hôi An et ses partenaires japonais pour accueillir l’échange culturel Hôi An - Japon depuis 2003.

"Je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont contribué au développement des relations entre Hôi An et le Japon, en particulier à ceux qui ont travaillé dur pour poursuivre les festivités dans la province de Quang Nam et la ville de Hôi An", a-t-il déclaré.

VNA/CVN