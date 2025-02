La Bundesliga soutient le développement du football vietnamien

Plus précisément, le protocole d'accord se concentre sur le projet « Bundesliga Dream », qui sera mis en œuvre pour aider à améliorer la qualité des équipes juniors de football du Vietnam, obtenant ainsi plus de succès sur la scène internationale.

Photo: VFF/CVN

En outre, la Bundesliga et ses clubs soutiendront également la VFF et le football vietnamien en termes d'expertise, de technique, de sport et de médecine pour développer et améliorer la qualité de la compétition à tous les niveaux. Cela comprend l’organisation de programmes d’échange pour les entraîneurs, le personnel médical, ainsi que la promotion du développement du football junior et du football féminin au Vietnam.

Selon le président de la VFF Trân Quôc Tuân, il s’agit d’un événement important, qui continue d’accroître les opportunités de développement pour le football vietnamien et qui marque également une étape importante dans la coopération entre le football vietnamien et allemand.

Avec sa longue histoire, sa qualité professionnelle de premier ordre et son système systématique de formation des jeunes joueurs, la Bundesliga est un partenaire idéal, permettant au football vietnamien de faire des études sérieuses avec grands efforts pour se développer.

Peer Naubert, directeur marketing de Bundesliga International, a déclaré que l'expansion de la coopération entre la Bundesliga et le VFF reposait sur les excellentes activités menées par les deux organisations au fil des ans.

L’objectif le plus important pour nous est de renforcer la position du football au Vietnam. ''Nous voulons continuer à développer le football à tous les niveaux. Plus important encore, la coopération entre la Bundesliga et la VFF ne concerne pas seulement le football masculin, mais inclut également le football féminin'', a dit Peer Naubert.

VNA/CVN