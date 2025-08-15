Le Vietnam et Cuba renforcent leur coopération en matière de cybersécurité

Le ministre vietnamien de la Police, le général Luong Tam Quang, s'est entretenu le 15 août à Hanoï avec le ministre cubain de l'Intérieur, le général Lázaro Alberto Álvarez Casas.

Les deux parties ont réaffirmé leur amitié particulière et discuté de mesures visant à approfondir leur coopération, notamment en matière de cybersécurité.

Au nom du Comité central du Parti pour la sécurité publique et du ministère de la Police, Luong Tam Quang a chaleureusement accueilli Lázaro Alberto Álvarez Casas et la délégation cubaine au Vietnam pour la célébration de la 80e journée traditionnelle de la Force populaire de sécurité publique.

Luong Tam Quang a souligné l'amitié et la solidarité particulières qui unissent les deux Partis, les États et les peuples des deux nations, affirmant la position constante du Vietnam de soutenir la juste cause du Parti et du peuple cubains dans la modernisation de leur modèle socio-économique socialiste. Il a réitéré la volonté du Vietnam de partager son expérience en matière de renouvellement et de renforcer ses liens économiques, commerciaux et d'investissement, notamment en matière de coopération dans les domaines de l'approvisionnement et de la production alimentaires à Cuba.

Le ministre vietnamien a reconnu les défis auxquels Cuba est confrontée et s'est dit confiant que, sous la direction du Parti communiste cubain, dirigé par le Premier secrétaire et président cubain Miguel Díaz-Canel, le peuple cubain surmontera toutes les difficultés et remportera de plus grandes victoires.

Luong Tam Quang a déclaré avoir chargé les unités compétentes du MPS de mettre en œuvre les accords conclus entre les deux parties, en mettant l'accent sur la formation du personnel du ministère cubain de l'Intérieur, la rédaction d'un document de coopération bilatérale en matière de cybersécurité, la promotion de la collaboration dans les domaines de la biotechnologie et de la santé, l'achèvement des procédures de lancement d'un centre de recherche en sciences médicales et l'exploration d'une coopération agricole pour aider Cuba à atteindre progressivement l'autosuffisance.

Les deux ministres ont approuvé les analyses substantielles, concises mais complètes présentées par Álvarez Casas sur la coopération bilatérale entre le Vietnam et Cuba et sur les relations entre le ministère vietnamien de la Police et le ministère cubain de l'Intérieur.

Ils ont reconnu l'importance de maintenir des échanges réguliers de délégations et d'élargir la collaboration dans des domaines tels que la gestion pénitentiaire, la formation, le partage d'expertise professionnelle et le soutien en matière d'équipement pour la protection de la sécurité nationale.

Intensifier les échanges de haut niveau

Afin de mettre en œuvre efficacement les orientations convenues par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et le premier secrétaire, le président Díaz-Canel, lors de la visite du dirigeant vietnamien à Cuba en septembre 2024, Luong Tam Quang a suggéré d'intensifier les échanges de délégations de haut niveau et de travail afin de partager leurs expériences, d'étudier les capacités et les atouts de chacun et de proposer des solutions coopératives.

Il a souligné la nécessité de renforcer la coopération en matière de sécurité, de partager les expériences en matière de préservation de la sécurité politique intérieure et de lutter contre les complots et activités visant à saper la révolution. Les deux parties devraient également promouvoir l'échange d'informations et déployer des plans opérationnels conjoints, renforçant ainsi leurs positions nationales et promouvant la solidité des relations Vietnam - Cuba sur la scène internationale.

Luong Tam Quang a mis en avant les domaines de coopération prioritaires, notamment la lutte contre le crime organisé, la criminalité transnationale, la criminalité liée aux technologies de pointe, le terrorisme, la traite des êtres humains, les crimes commerciaux et touristiques, les activités criminelles émergentes et les menaces sécuritaires non traditionnelles. Il a également mis l'accent sur la coopération économique, notamment en soutenant le développement agricole de Cuba et le transfert de technologies biomédicales au Vietnam.

Álvarez Casas a affirmé que l'amitié et la solidarité particulières entre Cuba et le Vietnam constituent un trésor commun, nourri par des générations, et que Cuba apprécie le soutien indéfectible du Vietnam à sa cause révolutionnaire, notamment en ces temps difficiles causés par l'embargo. Il s'est dit confiant dans la mise en œuvre efficace des mesures convenues lors des discussions, renforçant ainsi les liens entre les deux ministères et les deux pays.

À l'issue des discussions, les deux ministres ont assisté à la signature d'un accord de coopération entre le Département de la cybersécurité et de la prévention et du contrôle de la criminalité liée aux hautes technologies du ministère vietnamien de la Sécurité publique et la Direction générale du contre-espionnage du ministère cubain de l'Intérieur, marquant une nouvelle étape dans la coopération en matière de cybersécurité.

