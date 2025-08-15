Activités du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son au Yunnan

Les 14 et 15 août 2025, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a rencontré Wang Ning, secrétaire du Comité du Parti communiste chinois (PCC) du Yunnan ; Prak Sokhonn, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge ; et Maris Sangiampongsa, ministre des Affaires étrangères de Thaïlande.

>> Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son rencontre des ministres des Affaires étrangères de la Chine et du Laos

Lors de leur rencontre dans le cadre de sa participation à la 10ᵉ réunion des ministres des Affaires étrangères pour la coopération Mékong – Lancang, tenue dans la province chinoise du Yunnan, , Bui Thanh Son et Wang Ning ont s

Photo : VNA/CVN

Bui Thanh Son a proposé de promouvoir une coopération économique, commerciale, d’investissement et touristique équilibrée et durable ; de porter le commerce entre le Yunnan et les localités vietnamiennes à 5 milliards de dollars ; d’augmenter la fréquence des vols existants et d’ouvrir de nouvelles lignes ; d’améliorer l’efficacité du dédouanement des marchandises aux postes frontaliers ; de faire des postes-frontières ferroviaires internationaux Lao Cai (Vietnam) - Hekou (Chine) en un point de dédouanement officiel pour les produits agricoles et les fruits frais ; de donner la priorité à la connectivité des transports ; de partager des expériences en matière d’agriculture de haute technologie.

Il a en outre demandé au Yunnan de continuer à collaborer étroitement avec les localités vietnamiennes dans la gestion et la protection des frontières selon trois documents sur la frontière terrestre Vietnam-Chine et les accords pertinents ; et de renforcer la coopération pour une utilisation durable des ressources d’eau du Mékong – Lancang, etc.

De son côté, Wang Ning a affirmé être prêt à travailler avec les localités vietnamiennes pour mettre en œuvre les perceptions communes des hauts dirigeants des deux pays ; à promouvoir la connectivité en matière de transports, notamment la ligne ferroviaire Lao Cai – Hanoï – Hai Phong pour favoriser le commerce et le tourisme ; à gérer efficacement la frontière terrestre et à coopérer pour construire des postes frontaliers intelligents…

Lors de leur rencontre, Bui Thanh Son et Prak Sokhonn ont convenu de coordonner l’organisation des activités diplomatiques prévues d’ici la fin de l’année 2025 ; de promouvoir les mécanismes de coopération existants ; de renforcer la connectivité économique, les infrastructures de transport et le réseau de postes frontaliers.

Photo: VNA/CVN

Bui Thanh Son a proposé que le Cambodge crée des conditions propices aux personnes d’origine vietnamienne sur son sol, accorde la nationalité aux personnes éligibles et soutienne les entreprises vietnamiennes dans leurs investissements.

Les deux parties se sont engagées à mettre en œuvre efficacement les accords conclus par les plus hauts dirigeants du Parti communiste du Vietnam et du Parti du peuple cambodgien.

Lors de leur rencontre, Bui Thanh Son et Maris Sangiampongsa ont convenu de promouvoir les visites de haut niveau, d’élaborer un programme d’action pour mettre en œuvre le partenariat stratégique intégral 2026-2030 ; de renforcer la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement ; de favoriser la coopération dans d’autres domaines tels que les énergies renouvelables et la transition énergétique ; et de réviser et actualiser les accords existants, y compris sur la main-d’œuvre.

Photo : VNA/CVN

Concernant la situation entre le Cambodge et la Thaïlande, lors de ses rencontres avec les chefs de la diplomatie cambodgienne et thaïlandaise, Bui Thanh Son a salué les résultats positifs obtenus et a exprimé le souhait que les deux parties fassent preuve de retenue, s'abstiennent de recourir à la force, rétablissent rapidement la confiance, favorisent le dialogue pour trouver des solutions pacifiques à long terme, sur la base des principes fondamentaux du droit international, et valorisent le rôle central de l'ASEAN pour la paix, la stabilité, la coopération et un développement prospère. Il a affirmé que le Vietnam attache de l'importance à ses relations avec la Thaïlande et le Cambodge et est prêt à jouer un rôle actif dans la consolidation de la solidarité et du rôle central de l'ASEAN pour la paix, la stabilité, la coopération et un développement prospère.

VNA/CVN