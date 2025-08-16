Inauguration du siège du ministère de la Police à Hanoï

Le 16 août au matin, le ministère de la Police a organisé à Hanoï la cérémonie d’inauguration de son nouveau siège au 96, rue Nguyên Du, à l’occasion du 80 e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Police populaire (19 août) et du 20 e anniversaire de la Journée nationale pour la protection de la sécurité nationale (19 août).

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, ainsi que des dirigeants et anciens dirigeants du Parti, de l’État, de l’Assemblée nationale, du gouvernement, des ministères, des secteurs et de la ville de Hanoï ont assisté à la cérémonie.

Ce projet, considéré comme une œuvre clé, a été lancé en décembre 2023. Doté d’équipements modernes et synchronisés, il répond aux besoins actuels et futurs du ministère. Tout au long de sa réalisation, la direction du ministère a régulièrement inspecté et encouragé l’avancement des travaux, en levant rapidement les obstacles.

Après près de 18 mois de construction, l’ouvrage est désormais achevé et mis en service, offrant des infrastructures spacieuses, modernes et conformes aux normes, au service efficace des activités de la Police populaire.

Lors de la cérémonie, le secrétaire général Tô Lâm, le ministre de la Police Luong Tam Quang et les dirigeants présents ont coupé le ruban inaugural et planté des arbres commémoratifs dans l’enceinte du siège.

