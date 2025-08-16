Le SG exprime sa gratitude envers les générations de la Police populaire

Le 16 août au matin, à Hanoï, le secrétaire général (SG) du Parti, Tô Lâm, a rencontré d’anciens cadres supérieurs de la Police populaire à l’occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août), de la Fête nationale (2 septembre), de la Journée traditionnelle de la Police populaire et du 20 e anniversaire de la Journée nationale pour la protection de la sécurité nationale.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le ministère de la Police a organisé une cérémonie de remise à titre posthume du titre de "Héros des forces armées populaires" au général Lê Minh Huong, défunt ministre de la Police. Le secrétaire général Tô Lâm a remis ce titre honorifique à la famille du défunt.

Dans son discours, le secrétaire général Tô Lâm a exprimé son émotion en rencontrant les généraux, officiers supérieurs et Héros des forces armées populaires. Il a souligné qu’au cours de ces 80 dernières années, les générations de cadres supérieurs de la Police populaire avaient joué un rôle essentiel, non seulement dans la protection de la sécurité nationale et de l’ordre social, mais aussi comme exemples de moralité et de loyauté absolue envers le Parti, la Patrie et le peuple.

Il a affirmé que la Police populaire constitue le "bouclier d’acier" et "l’épée tranchante " du Parti, de l’État et du peuple ; qu’elle doit rester proactive, créative et déterminée à déjouer toute manœuvre ennemie afin de préserver la sécurité nationale et créer un environnement stable pour le développement.

Il a souligné que la confiance totale du Parti, de l’État et du peuple envers la Police populaire avait été forgée par le sang, la sueur et l’intelligence de générations de policiers. Sous la direction absolue du Parti, la Police populaire continuera d’accomplir avec succès toutes les missions confiées.

Le ministre de la Police, Lương Tam Quang, a affirmé que toute la force policière appliquerait rigoureusement les directives du secrétaire général afin de perpétuer la glorieuse tradition héroïque et de remplir brillamment toutes les missions assignées.

À cette occasion, le ministère de la Police a offert aux participants l’ouvrage "Quand le peuple a besoin, quand le peuple est en difficulté, il y a la Police".

VNA/CVN