Tuyên Quang ambitionne d'attirer 10.000 milliards de dongs d’investissement

Le Comité populaire de Tuyên Quang a publié le 17 février, un programme de promotion de l'investissement pour 2025, selon lequel, la province septentrionale ambitionne d'attirer 10.000 milliards de dôngs d'investissement (plus de 391 millions d'USD) et d'autoriser la création de 395 nouvelles entreprises

Photo : VNA/CVN

Cette année, la province de Tuyên Quang vise à attirer des projets agricoles de haute technologie, des industries auxiliaire, manufacturière et touristique, tout en améliorant son environnement d'affaires, simplifiant des procédures administratives et accélérant le dégagement des terrains.

En ce qui concerne le secteur industriel, la province développera de nouvelles zones et grappes industrielles, tels que Nhu Khê-Dôi Cân, An Hòa-Long Bình, Xuân Vân, Ninh Lai-Thiên Kê…pour attirer des investissements dans l'industrie manufacturière, l'énergie renouvelable, la production des matières de construction et l'industrie de haute technologie.

Tuyên Quang s'efforcera de devenir un Centre de transformation du bois de haute technologie, attirant ainsi des investissements dans l'agriculture intelligente.

Quant au secteur des services et du tourisme, la province investira dans l'amélioration des infrastructures touristiques à Tân Trào, My Lâm, Na Hang-Lâm Bình et le développement des centres commerciaux et d'hôtels haut de gamme.

En 2024, Tuyên Quang a signé six accords de coopération internationale, attirant des projets de haute technologie d'Allemagne, du Japon, de République de Corée…Sur le même laps de temps, 267 nouvelles entreprises ont été créées et 24 coopératives ont été autorisées de mettre en service, portant le nombre d'entreprises en activités sur son sol à 2.837.

