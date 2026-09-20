Les ministres de l'ASEAN réunis aux Philippines pour discuter de questions économiques

La 58 e réunion des ministres de l'Économie de l'ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est) et les réunions connexes se sont ouvertes samedi 19 septembre dans la région métropolitaine de Manille, la capitale philippine, et se poursuivront jusqu'à mardi 22 septembre.

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Selon Cristina Roque, secrétaire philippine au Commerce et présidente de l’événement, ces réunions porteront notamment sur le soutien au commerce et aux investissements, à la transformation numérique, au développement des micro, petites et moyennes entreprises, ainsi qu'à l'innovation et à la croissance durable. Mme Roque a en outre indiqué que les ministres ont débattu de questions et d'orientations destinées à alimenter les discussions des dirigeants lors du 49e sommet de l'ASEAN, prévu en novembre. De son côté, Kao Kim Hourn, le secrétaire général de l'ASEAN, a noté que cette réunion des ministres de l'Économie a réaffirmé l'engagement de l’organisation à renforcer les réponses collectives face à l'évolution des perspectives économiques mondiales et régionales, et notamment aux répercussions de la crise au Moyen-Orient sur la région.

Xinhua/VNA/CVN







