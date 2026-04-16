Turquie : neuf morts et 13 blessés dans une tuerie dans une école

Un adolescent a ouvert le feu le 15 avril dans un établissement scolaire du Sud de la Turquie, tuant huit élèves et un enseignant et faisant treize blessés, ont annoncé les autorités locales.

>> Deuil national en Autriche après une tuerie sans précédent dans un lycée

>> Tuerie à New York : Trump dénonce un acte de violence "insensé"

>> L'Australie observe une minute de silence, une semaine après l'attentat de Sydney

Photo : DHA/VNA/CVN

"Nous déplorons neuf décès (...) et treize blessés. Six d'entre eux sont actuellement en soins intensifs, dont trois dans un état critique", a indiqué le ministre turc de l'Intérieur, Mustafa Çiftçi, lors d'une déclaration à la presse depuis la ville de Kahramanmaras, où a eu lieu cette tuerie d'une ampleur inédite en Turquie.

Le gouverneur de la province de Kahramanmaras, Mükerrem Ünlüer, avait fait état plus tôt de quatre morts et vingt blessés.

"Un élève est arrivé à l'école avec des armes, vraisemblablement celles de son père, dans son sac à dos. Il est entré dans deux salles de classe et a ouvert le feu au hasard", a détaillé le gouverneur, au lendemain d'une attaque similaire ayant fait seize blessés dans un lycée situé 200 km plus à l'Est.

Les deux classes visées accueillaient des élèves âgées d'une dizaine d'années, ont précisé les autorités, ajoutant que les faits se sont déroulés aux alentours de 13h30 (10h30 GMT).

Le tireur, âgé d'environ 13 à 14 ans et fils d'un ancien policier, est décédé.

Père interpellé

"Il s'est tiré dessus. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un suicide ou si cela s'est produit dans le chaos", a déclaré M. Ünlüer.

Le père de l'adolescent, identifié comme un ancien inspecteur de la police de la ville de Kahramanmaras, a été interpellé, a rapporté l'agence de presse étatique Anadolu.

Des images diffusées par l'agence de presse privée IHA montrent une personne, corps et visage couverts, évacuée dans une ambulance ainsi que des parents d'élèves qui accourent, pour certains en larmes, aux abords de l'établissement.

Sur une vidéo prise par une habitante d'un immeuble voisin, authentifiée par l'AFP, des élèves sautent d'une fenêtre d'une salle de classe du premier étage tandis que des dizaines d'autres fuient par la cour.

Une quinzaine de coups de feu sont audibles au milieu de cris dans la vidéo d'une minute trente.

L'établissement, une "école intermédiaire" (l'équivalent d'un collège en France), accueille des élèves âgés de 10 à 14 ans environ.

"Nous n'avons aucune information. Des enfants ont été visés", a déclaré une femme en pleurs à l'agence de presse IHA, sa voix couverte par des sirènes d'ambulance.

"Notre coeur saigne"

Les établissements scolaires de la province de Kahramanmaras resteront fermés le 16 et 17 avril, a indiqué le ministre de l'Intérieur.

Photo : DHA/VNA/CVN

"Une enquête a été ouverte par le parquet de la République de Kahramanmaras", a indiqué sur X le ministre turc de la Justice, Akin Gürlek.

Le Haut conseil turc de l'audiovisuel (RTUK) a pour sa part interdit aux chaînes de télévision turques de diffuser des images relatives à la tuerie.

"Notre cœur saigne. Nos condoléances à la nation", a déclaré le président du parlement turc, Numan Kurtulmus, tandis que les ministres turcs de l'Intérieur et de l'Éducation se rendent sur les lieux de l'attaque.

Le 14 avril, un adolescent né en 2007, armé d'un fusil à pompe, avait déjà fait seize blessés dans un lycée technique de la province turque de Sanliurfa (Sud-Est), parmi lesquels dix élèves et quatre enseignants.

Neuf des victimes sont toujours hospitalisées le 15 avril, avait indiqué plus tôt le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Ce type d'incidents est d'ordinaire rare en Turquie où, selon les estimations d'une fondation locale, des dizaines de millions d'armes à feu sont en circulation, la plupart illégalement.

AFP/VNA/CVN